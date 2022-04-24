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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Реал Солт-Лейк
Портленд - Реал Солт-Лейк: обзор матча 24 апреля 2022
Портленд
24.04.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 11 тур
0 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Реал Солт-Лейк
90'
+5
Замена
Т. Шмитт
️️️️
Д. Мерам
Желтая карточка
К. Паредес
90'
+2
Замена
Д. Жупарич
️️️️
Л. Мабиала
88'
Замена
З. МакГроу
️️️️
Х. ван Ранкин
88'
Желтая карточка
Л. Мабиала
86'
80'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
E. Luiz
Желтая карточка
К. Браво
77'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Морено
71'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Э. Уильямсон
71'
Замена
Я. Незгода
️️️️
С. Бланко
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
22
Давид Айяла
ОП
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
99
Жазиель Ороско
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
4-3-2-1
31
Ивачич
26
Браво
33
Мабиала
28
Туилома
2
ван Ранкин
29
Бланко
8
Паредес
19
Уильямсон
8
Чара
10
Морено
27
Асприлья
3-3-4
18
МакМат
30
Силва Марсело
22
Эррера
15
Глад
17
Руис
22
Мерам
25
3
Броди
16
Чанг
16
Кордова
17
Вуд
2
ван Ранкин
18
МакГроу
18
МакГроу
2
ван Ранкин
33
Мабиала
13
Жупарич
13
Жупарич
33
Мабиала
19
Уильямсон
22
Айяла
22
Айяла
19
Уильямсон
29
Бланко
11
Незгода
11
Незгода
29
Бланко
10
Морено
44
Лориа
44
Лориа
10
Морено
25
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
25
22
Мерам
3
Шмитт
3
Шмитт
22
Мерам
Остались в запасе
Портленд
Реал Солт-Лейк
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
24
Tomas Gomez
ВР
99
Жазиель Ороско
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
99
Жазиель Ороско
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Портленд - Реал Солт-Лейк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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