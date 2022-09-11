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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Миннесота Юнайтед
Портленд - Миннесота Юнайтед: обзор матча 11 сентября 2022
Портленд
11.09.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 43 тур
1 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
61'
Д. Асприлья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Миннесота Юнайтед
90'
Замена
N. Hansen
️️️️
B. Kallman
88'
Желтая карточка
K. Lawrence
Желтая карточка
З. МакГроу
85'
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
84'
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Уильямсон
84'
Замена
Я. Незгода
️️️️
С. Бланко
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Асприлья
Пас отдал
С. Морено
61'
Желтая карточка
К. Браво
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Алан Бенитес
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
4-3-2-1
31
Ивачич
26
Браво
13
Жупарич
18
МакГроу
28
Туилома
21
Чара
19
Уильямсон
29
Бланко
10
Морено
8
Чара
27
Асприлья
3-1-2-4
97
Сент-Клер
15
Бенитес
15
Боксолл
92
16
Арриага
20
Трапп
17
Лод
44
8
Гарсия
9
Амарилья
27
19
Уильямсон
8
Паредес
8
Паредес
19
Уильямсон
8
Чара
44
Лориа
44
Лориа
8
Чара
29
Бланко
11
Незгода
11
Незгода
29
Бланко
44
12
12
44
Остались в запасе
Портленд
Миннесота Юнайтед
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
9
Натан Фогаса
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Портленд - Миннесота Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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