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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Орландо Сити
Портленд - Орландо Сити: обзор матча 27 марта 2022
Портленд
27.03.2022, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 6 тур
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
80'
К. Паредес (П)
52'
Ж. Урсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Орландо Сити
90'
+5
Желтая карточка
Р. Янссон
90'
+4
Желтая карточка
Б. Мичел
Желтая карточка
Б. Бодили
90'
+4
Замена
Б. Бодили
️️️️
Я. Незгода
90'
+3
Замена
П. Бонилья
️️️️
Й. Чара
90'
+3
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
С. Морено
86'
85'
Замена
Э. Кара
️️️️
С. Араухо
85'
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
Желтая карточка
К. Паредес
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Паредес
80'
Вторая желтая
Х. ван Ранкин
76'
74'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
71'
71'
Замена
А. Переа
️️️️
Т. Акинделе
Желтая карточка
К. Браво
65'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Асприлья
62'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Урсо
Пас отдал
Пато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
10
Сантьяго Морено
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
5
Сесар Араухо
ЦЗ
13
Руан
ЦЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
12
Пато
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Портленд
14
Джастин Расмуссен
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
22
Давид Айяла
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
22
Давид Бингхэм
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
Орландо Сити
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
99
Адам Гринвис
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
1-3-1-5
31
Ивачич
13
Жупарич
10
Морено
21
Чара
8
Паредес
8
Чара
26
Браво
2
ван Ранкин
11
Незгода
18
МакГроу
27
Асприлья
3-2-2-3
31
Стайдухар
6
Янссон
5
Араухо
13
Руан
3
Карлос
8
Моутинью
30
Урсо
10
Перейра
91
Мичел
13
Акинделе
12
Пато
27
Асприлья
29
Бланко
29
Бланко
27
Асприлья
10
Морено
19
Уильямсон
19
Уильямсон
10
Морено
8
Чара
28
Бонилья
28
Бонилья
8
Чара
11
Незгода
98
Бодили
98
Бодили
11
Незгода
10
Перейра
21
Шлегель
21
Шлегель
10
Перейра
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
13
Акинделе
8
Переа
8
Переа
13
Акинделе
5
Араухо
9
Кара
9
Кара
5
Араухо
Остались в запасе
Портленд
Орландо Сити
14
Джастин Расмуссен
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
22
Давид Айяла
ЦП
22
Давид Бингхэм
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
21
Томас Уильямс
ЦЗ
99
Адам Гринвис
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
14
Джастин Расмуссен
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
22
Давид Айяла
ЦП
22
Давид Бингхэм
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
Остались в запасе
21
Томас Уильямс
ЦЗ
99
Адам Гринвис
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Портленд - Орландо Сити
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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