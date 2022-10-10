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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Портленд
Реал Солт-Лейк - Портленд: обзор матча 10 октября 2022
Реал Солт-Лейк
10.10.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 48 тур
3 : 1
Завершен
Портленд
19'
Д. Саварино
87'
Д. Асприлья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Портленд
88'
Желтая карточка
С. Бланко
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Асприлья
Пас отдал
Л. Мабиала
74'
Замена
С. Бланко
️️️️
С. Морено
Замена
А. Хулио
️️️️
С. Кордова
71'
Замена
Д. Мерам
️️️️
Д. Саварино
71'
54'
Замена
М. Лориа
️️️️
Д. Айяла
54'
Замена
Х. ван Ранкин
️️️️
К. Браво
35'
Замена
Я. Незгода
️️️️
З. МакГроу
27'
Желтая карточка
Д. Айяла
ГОЛ! 1:0!
Д. Саварино
Пас отдал
Б. Овьедо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
3-4-3
18
МакМат
16
Овьедо
15
Глад
30
Силва Марсело
17
Руис
11
Саварино
8
Охеда
16
Чанг
16
Кордова
28
3
Броди
3-3-1-2-1
31
Ивачич
28
Туилома
29
Москера
33
Мабиала
18
МакГроу
22
Айяла
26
Браво
8
Паредес
8
Чара
10
Морено
27
Асприлья
11
Саварино
22
Мерам
22
Мерам
11
Саварино
16
Кордова
11
Хулио
11
Хулио
16
Кордова
26
Браво
2
ван Ранкин
2
ван Ранкин
26
Браво
10
Морено
29
Бланко
29
Бланко
10
Морено
22
Айяла
44
Лориа
44
Лориа
22
Айяла
18
МакГроу
11
Незгода
11
Незгода
18
МакГроу
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Портленд
24
Tomas Gomez
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
98
Блэйк Бодили
ЛВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
98
Блэйк Бодили
ЛВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Портленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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