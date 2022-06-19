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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд: обзор матча 19 июня 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
19.06.2022, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 21 тур
1 : 1
Завершен
Портленд
88'
Д. Йовелич
38'
Й. Чара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
Желтая карточка
Д. Йовелич
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Йовелич
Пас отдал
Х. Араухо
88'
86'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Й. Чара
Замена
К. Лирдам
️️️️
С. Грандсир
77'
76'
Желтая карточка
Н. Фогаса
73'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Морено
73'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
С. Бланко
60'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Я. Незгода
Желтая карточка
С. Грандсир
58'
Замена
Э. Альварес
️️️️
К. Кабрал
57'
38'
ГОЛ! 0:1!
Й. Чара
Пас отдал
С. Бланко
Желтая карточка
Н. ДеПуй
37'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
V. Vázquez
32'
10'
Желтая карточка
Л. Мабиала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
67
Карлос Харви
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
1-1-2-5
31
Бонд
33
Уильямс
8
Дельгадо
44
Эдвардс
7
Грандсир
91
Кабрал
22
Араухо
20
ДеПуй
22
Равелосон
8
4-3-2-1
31
Ивачич
2
ван Ранкин
33
Мабиала
13
Жупарич
26
Браво
8
Паредес
21
Чара
29
Бланко
8
Чара
10
Морено
11
Незгода
7
Грандсир
18
Лирдам
18
Лирдам
7
Грандсир
91
Кабрал
10
Альварес
10
Альварес
91
Кабрал
8
9
Йовелич
9
Йовелич
8
29
Бланко
27
Асприлья
27
Асприлья
29
Бланко
10
Морено
44
Лориа
44
Лориа
10
Морено
8
Чара
99
Мора
99
Мора
8
Чара
11
Незгода
9
Фогаса
9
Фогаса
11
Незгода
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
67
Карлос Харви
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
67
Карлос Харви
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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