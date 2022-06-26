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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Колорадо
Портленд - Колорадо: обзор матча 26 июня 2022
Портленд
26.06.2022, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 23 тур
3 : 0
Завершен
Колорадо
45+8'
С. Бланко (П)
54'
Я. Незгода
62'
Я. Незгода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Колорадо
90'
Желтая карточка
D. Toure
Замена
Д. Айяла
️️️️
Д. Чара
89'
89'
Замена
D. Toure
️️️️
J. Lewis
84'
Желтая карточка
Л. Эстевес
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Я. Незгода
83'
Замена
З. МакГроу
️️️️
С. Бланко
83'
80'
Замена
M.
️️️️
М. Барриос
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Й. Чара
70'
67'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
М. Кайе
ГОЛ! 3:0!
Я. Незгода
Пас отдал
Э. Уильямсон
62'
ГОЛ! 2:0!
Я. Незгода
Пас отдал
Б. Туилома
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Бланко
45'
+8
45'
+6
Желтая карточка
В. Ярброу
Желтая карточка
Д. Чара
27'
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
К. Паредес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Колорадо
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
14
Philip Mayaka
ЦФ
22
Max
ЦФ
37
Dantouma Toure
ЦФ
4-3-2-1
31
Ивачич
26
Браво
13
Жупарич
28
Туилома
2
ван Ранкин
29
Бланко
8
Паредес
21
Чара
8
Чара
10
Морено
11
Незгода
3-2-5
2
6
Трасти
27
Уилсон
7
Барриос
14
Кайе
33
9
Зардес
11
Рубио
14
32
29
Бланко
18
МакГроу
18
МакГроу
29
Бланко
21
Чара
22
Айяла
22
Айяла
21
Чара
8
Паредес
19
Уильямсон
19
Уильямсон
8
Паредес
11
Незгода
9
Фогаса
9
Фогаса
11
Незгода
8
Чара
27
Асприлья
27
Асприлья
8
Чара
14
Кайе
16
Эстевес
16
Эстевес
14
Кайе
7
Барриос
22
22
7
Барриос
14
37
37
14
Остались в запасе
Портленд
Колорадо
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
13
Anthony Markanich
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
14
Philip Mayaka
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Остались в запасе
13
Anthony Markanich
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
14
Philip Mayaka
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Портленд - Колорадо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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