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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Портленд
Коламбус - Портленд: обзор матча 18 сентября 2022
Коламбус
18.09.2022, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 45 тур
1 : 1
Завершен
Портленд
36'
K. Molino
90+5'
С. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Портленд
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
С. Морено
Желтая карточка
К. Эрнандес
90'
+3
Замена
Артур
️️️️
Э. Моррис
90'
+3
89'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Д. Чара
Замена
Y. Yeboah
️️️️
K. Molino
83'
Замена
W. Sands
️️️️
П. Сантуш
83'
82'
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
82'
Замена
Х. Москера
️️️️
Л. Мабиала
82'
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Уильямсон
71'
Желтая карточка
С. Морено
Желтая карточка
Л. Диас
68'
68'
Замена
Я. Незгода
️️️️
С. Бланко
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Диас
68'
66'
Желтая карточка
Л. Мабиала
45'
Желтая карточка
Б. Туилома
ГОЛ! 1:0!
K. Molino
36'
25'
Желтая карточка
Й. Чара
Желтая карточка
С. Морейра
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
6
Артур
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Хуан Москера
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
17
Tega Ikoba
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
3-3-1-3
89
Ром
31
Морейра
5
Дегенек
3
7
Сантуш
6
13
10
Зелараян
9
Эрнандес
11
Диас
10
Моррис
4-3-2-1
31
Ивачич
13
Жупарич
33
Мабиала
28
Туилома
26
Браво
29
Бланко
19
Уильямсон
21
Чара
10
Морено
8
Чара
27
Асприлья
7
Сантуш
23
23
7
Сантуш
13
7
7
13
11
Диас
11
Этьенн
11
Этьенн
11
Диас
10
Моррис
6
Артур
6
Артур
10
Моррис
33
Мабиала
29
Москера
29
Москера
33
Мабиала
19
Уильямсон
8
Паредес
8
Паредес
19
Уильямсон
8
Чара
44
Лориа
44
Лориа
8
Чара
21
Чара
9
Фогаса
9
Фогаса
21
Чара
29
Бланко
11
Незгода
11
Незгода
29
Бланко
Остались в запасе
Коламбус
Портленд
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
22
Давид Бингхэм
ВР
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
17
Tega Ikoba
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
17
Tega Ikoba
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Коламбус - Портленд
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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