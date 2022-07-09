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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Портленд
Сиэтл - Портленд: обзор матча 09 июля 2022
Сиэтл
09.07.2022, суббота, 23:30
США. МЛС, 26 тур
0 : 3
Завершен
Портленд
24'
Я. Незгода
82'
С. Морено (П)
85'
К. Паредес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Портленд
90'
+1
Замена
Ф. Мора
️️️️
Я. Незгода
90'
+1
Замена
Б. Туилома
️️️️
С. Морено
87'
Желтая карточка
Д. Чара
85'
Желтая карточка
Д. Асприлья
85'
ГОЛ! 0:3!
К. Паредес
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Морено
Желтая карточка
Н. Толо
81'
Замена
W. Bruin
️️️️
Р. Руидиас
81'
Замена
J. Medranda
️️️️
А. Русняк
75'
74'
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
74'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
С. Бланко
Желтая карточка
К. Рольдан
70'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
К. Роу
64'
63'
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Уильямсон
57'
Желтая карточка
Й. Чара
24'
ГОЛ! 0:1!
Я. Незгода
6'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
22
Келин Роу
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
4-4-1-1
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
22
Роу
7
Рольдан
14
Лодейро
11
Русняк
13
Моррис
9
Руидиас
4-3-2-1
31
Ивачич
2
ван Ранкин
33
Мабиала
13
Жупарич
26
Браво
21
Чара
19
Уильямсон
29
Бланко
8
Чара
10
Морено
11
Незгода
11
Русняк
94
94
11
Русняк
22
Роу
12
Атенсио
12
Атенсио
22
Роу
9
Руидиас
29
29
9
Руидиас
10
Морено
28
Туилома
28
Туилома
10
Морено
19
Уильямсон
8
Паредес
8
Паредес
19
Уильямсон
29
Бланко
27
Асприлья
27
Асприлья
29
Бланко
8
Чара
44
Лориа
44
Лориа
8
Чара
11
Незгода
99
Мора
99
Мора
11
Незгода
Остались в запасе
Сиэтл
Портленд
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Dylan Teves
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Сиэтл - Портленд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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