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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Остин
Портленд - Остин: обзор матча 13 марта 2022
Портленд
13.03.2022, воскресенье, 06:00
США. МЛС, 4 тур
1 : 0
Завершен
Остин
62'
Б. Туилома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Остин
Желтая карточка
С. Бланко
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Й. Валенсия
Замена
Д. Айяла
️️️️
К. Паредес
75'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Асприлья
75'
74'
Замена
Р. Редес
️️️️
C. Dominguez
71'
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Уррути
66'
Замена
E. Finlay
️️️️
Кристиан
66'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Ж. Колманич
ГОЛ! 1:0!
Б. Туилома
Пас отдал
Й. Чара
62'
Желтая карточка
К. Паредес
57'
Желтая карточка
Й. Чара
54'
50'
Желтая карточка
Ж. Колманич
50'
Желтая карточка
С. Дриусси
49'
Желтая карточка
C. Dominguez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
14
Джастин Расмуссен
ЦЗ
10
Сантьяго Морено
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Портленд
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
22
Давид Айяла
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
22
Давид Бингхэм
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
2-3-1-4
31
Ивачич
28
Туилома
14
Расмуссен
10
Морено
21
Чара
8
Паредес
8
Чара
11
Незгода
2
ван Ранкин
18
МакГроу
27
Асприлья
4-2-1-3
1
18
Касканте
28
Габриэльсен
24
23
Колманич
4
Ринг
68
Кристиан
9
Дриусси
7
Перейра
10
37
Уррути
8
Паредес
22
Айяла
22
Айяла
8
Паредес
27
Асприлья
29
Бланко
29
Бланко
27
Асприлья
68
Кристиан
13
13
68
Кристиан
10
17
Редес
17
Редес
10
37
Уррути
2
Джитте
2
Джитте
37
Уррути
23
Колманич
17
Галлахер
17
Галлахер
23
Колманич
Остались в запасе
Портленд
Остин
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
22
Давид Бингхэм
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
22
Давид Бингхэм
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Портленд - Остин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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Портленд
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