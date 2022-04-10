Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Портленд
Ванкувер Уайткепс - Портленд: обзор матча 10 апреля 2022
Ванкувер Уайткепс
10.04.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 9 тур
2 : 3
Завершен
Портленд
76'
К. Дажоме
90+4'
Р. Галд (П)
42'
Д. Асприлья (П)
60'
Я. Незгода
78'
Й. Чара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Портленд
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Галд
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
К. Браво
89'
Замена
Д. Жупарич
️️️️
Й. Чара
Пенальти не реализован!
К. Дажоме
87'
78'
ГОЛ! 1:3!
Й. Чара
ГОЛ! 1:2!
К. Дажоме
76'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Ф. Юнгвирт
73'
70'
Замена
С. Морено
️️️️
Д. Асприлья
Замена
П. Вите
️️️️
Р. Тейберт
61'
Замена
Д. Браун
️️️️
Р. Рапозо
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Я. Незгода
46'
Замена
С. Бланко
️️️️
М. Лориа
43'
Желтая карточка
Д. Асприлья
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Асприлья
17'
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
6'
Желтая карточка
Л. Мабиала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
22
Давид Айяла
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
2-3-3-2
12
Хасал
4
Гутьеррес
4
Веселинович
26
Юнгвирт
6
Берхальтер
31
Тейберт
11
Дажоме
21
Рапозо
25
Кайседо
24
Уайт
25
Галд
4-2-1-3
31
Ивачич
2
ван Ранкин
33
Мабиала
28
Туилома
26
Браво
21
Чара
8
Паредес
8
Чара
27
Асприлья
44
Лориа
11
Незгода
26
Юнгвирт
33
Блэкмон
33
Блэкмон
26
Юнгвирт
21
Рапозо
91
Браун
91
Браун
21
Рапозо
31
Тейберт
45
Вите
45
Вите
31
Тейберт
8
Чара
13
Жупарич
13
Жупарич
8
Чара
44
Лориа
29
Бланко
29
Бланко
44
Лориа
27
Асприлья
10
Морено
10
Морено
27
Асприлья
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Портленд
55
Коди Кроппер
ВР
28
Маркус Годиньо
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
22
Давид Айяла
ОП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
98
Блэйк Бодили
ЛВ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
28
Маркус Годиньо
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
22
Давид Айяла
ОП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
98
Блэйк Бодили
ЛВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Портленд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
Новости команд
Все
Ванкувер Уайткепс
Портленд
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+