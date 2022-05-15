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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Канзаc Сити
Портленд - Канзаc Сити: обзор матча 15 мая 2022
Портленд
15.05.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 16 тур
7 : 2
Завершен
Канзаc Сити
12'
Б. Туилома
46'
С. Бланко
52'
С. Бланко
56'
Н. Фогаса
69'
Н. Фогаса
88'
М. Лориа
90+2'
С. Морено
57'
Д. Расселл
75'
М. Ционис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Канзаc Сити
ГОЛ! 7:2!
С. Морено
Пас отдал
К. Паредес
90'
+2
89'
Замена
Д. Дэвис
️️️️
K. Shelton
ГОЛ! 6:2!
М. Лориа
Пас отдал
К. Паредес
88'
Желтая карточка
Д. Чара
86'
84'
Замена
K. Pierre
️️️️
К. Дюк
84'
Замена
Н. Вуйнович
️️️️
Д. Расселл
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
83'
Замена
З. МакГроу
️️️️
Б. Туилома
83'
78'
Вторая желтая
Р. Володер
Замена
П. Бонилья
️️️️
С. Бланко
77'
75'
ГОЛ! 5:2!
М. Ционис
Пас отдал
Ф. Эрнандес
Вторая желтая
Х. ван Ранкин
74'
Желтая карточка
Б. Туилома
72'
Замена
T. Ikoba
️️️️
Н. Фогаса
70'
Замена
С. Морено
️️️️
Э. Уильямсон
70'
ГОЛ! 5:1!
Н. Фогаса
Пас отдал
С. Бланко
69'
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
64'
58'
Замена
М. Ционис
️️️️
О. Росель
57'
ГОЛ! 4:1!
Д. Расселл
Пас отдал
Ф. Эрнандес
ГОЛ! 4:0!
Н. Фогаса
Пас отдал
С. Бланко
56'
ГОЛ! 3:0!
С. Бланко
Пас отдал
Й. Чара
52'
ГОЛ! 2:0!
С. Бланко
Пас отдал
К. Паредес
46'
46'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
35'
Желтая карточка
Р. Володер
18'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
ГОЛ! 1:0!
Б. Туилома
Пас отдал
Э. Уильямсон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
10
Сантьяго Морено
ПВ
17
Tega Ikoba
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
19
Никола Вуйнович
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
4-4-1-1
31
Ивачич
14
Расмуссен
13
Жупарич
28
Туилома
2
ван Ранкин
29
Бланко
19
Уильямсон
21
Чара
8
Паредес
8
Чара
9
Фогаса
1-2-5
29
6
Володер
15
Эспиноза
54
12
Форд
20
Шаллой
77
Расселл
16
Росель
22
28
Туилома
18
МакГроу
18
МакГроу
28
Туилома
29
Бланко
28
Бонилья
28
Бонилья
29
Бланко
19
Уильямсон
10
Морено
10
Морено
19
Уильямсон
9
Фогаса
17
17
9
Фогаса
8
Чара
44
Лориа
44
Лориа
8
Чара
28
Дюк
2
2
28
Дюк
11
8
Дэвис
8
Дэвис
11
77
Расселл
19
Вуйнович
19
Вуйнович
77
Расселл
16
Росель
10
Ционис
10
Ционис
16
Росель
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
Остались в запасе
Портленд
Канзаc Сити
22
Давид Бингхэм
ВР
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
44
Бен Свит
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Остались в запасе
44
Бен Свит
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Портленд - Канзаc Сити
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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