Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чима Акас - статистика

Завершил карьеру
3 мая 1994 (32)
#27 | Защитник
188 см
Нигерия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Белененсеш
24
1
1
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
1' - 90'
83'
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
57' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 1
09.04.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Белененсеш
2 : 0
02.04.2022
Портимоненси
82' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Санта-Клара
0 : 0
19.03.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Белененсеш
0 : 0
12.03.2022
Боавишта
1' - 90'
61'
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
1 : 1
07.03.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Белененсеш
0 : 2
25.02.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
19.02.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Белененсеш
1 : 0
13.02.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
4 : 1
08.02.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Маритиму
1 : 1
23.01.2022
Белененсеш
1' - 90'
32'
Португалия. Примейра, 18 тур
Белененсеш
1 : 4
16.01.2022
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
1 : 0
13.01.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Белененсеш
2 : 1
09.01.2022
Арука
1' - 57'
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
2 : 0
02.01.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Брага
1 : 0
20.12.2021
Белененсеш
64' - 90'
78'
Португалия. Примейра, 14 тур
Белененсеш
0 : 1
12.12.2021
Эшторил
1' - 46'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 0
06.11.2021
Белененсеш
1' - 64'
12'
Португалия. Примейра, 10 тур
Белененсеш
2 : 1
31.10.2021
Санта-Клара
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 0
25.10.2021
Белененсеш
72' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Белененсеш
0 : 2
03.10.2021
Тондела
1' - 84'
48'
Португалия. Примейра, 7 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 2
27.09.2021
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Белененсеш
1 : 1
18.09.2021
Жил Висенте
1' - 46'
Португалия. Примейра, 5 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
12.09.2021
Белененсеш
1' - 63'
Португалия. Примейра, 4 тур
Белененсеш
1 : 1
27.08.2021
Морейренcе
1' - 90'
29'
Португалия. Примейра, 3 тур
Спортинг
2 : 0
21.08.2021
Белененсеш
1' - 79'
Португалия. Примейра, 2 тур
Белененсеш
1 : 2
16.08.2021
Маритиму
1' - 63'
41'
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
2 : 0
08.08.2021
Белененсеш
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
3
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
1
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
4
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+