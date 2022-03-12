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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Боавишта
Белененсеш - Боавишта: обзор матча 12 марта 2022
Белененсеш
12.03.2022, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 0
Завершен
Боавишта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белененсеш - Боавишта
Замена
Сандро
️️️️
А. Соуза
90'
+2
90'
Желтая карточка
Х. Гарсия
84'
Желтая карточка
К. Горре
83'
Замена
J. De Santis
️️️️
С. Перес
77'
Желтая карточка
Р. Абаскаль
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Камара
75'
67'
Замена
К. Горре
️️️️
Ю. Нжийе
Замена
Р. Камашу
️️️️
L.
64'
Желтая карточка
Ч. Акас
61'
Желтая карточка
А. Соуза
50'
Замена
P. Nuno
️️️️
Д. Калила
46'
41'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Я. Амаш
Желтая карточка
D.
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
34
Danny
ЦП
45
Braima
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
7
LicÃ¡
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
64
Рафаэл Камашу
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
30
Сандро
ЦФ
3
Luca van der Gaag
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
77
Луиш Сантуш
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Fran
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
4-2-1-3
1
Фелипе
27
Акас
27
Карраша
23
2
Калила
34
45
77
Соуза
29
Камара
77
Барай
7
4-1-2-2-1
1
Бракали
4
Каннон
26
Абаскаль
12
Поросо
25
Амаш
6
Хави Гарсия
42
Макута
24
Перес
7
Сауэр
10
Нжийе
9
Муса
7
64
Камашу
64
Камашу
7
2
Калила
27
27
2
Калила
77
Соуза
30
Сандро
30
Сандро
77
Соуза
29
Камара
9
Сафира
9
Сафира
29
Камара
25
Амаш
20
Феррейра
20
Феррейра
25
Амаш
10
Нжийе
11
Горре
11
Горре
10
Нжийе
24
Перес
9
9
24
Перес
Остались в запасе
Белененсеш
Боавишта
31
João Monteiro
ВР
3
Luca van der Gaag
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
77
Луиш Сантуш
ПВ
21
Fran
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
3
Luca van der Gaag
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
77
Луиш Сантуш
ПВ
21
Fran
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Белененсеш - Боавишта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
Новости команд
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2
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2025.05.20 12:44
1
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2025.05.16 13:28
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2025.05.10 18:27
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