Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Белененсеш
Санта-Клара - Белененсеш: обзор матча 19 марта 2022
Санта-Клара
19.03.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 27 тур
0 : 0
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Белененсеш
90'
+4
Замена
Сандро
️️️️
А. Соуза
Желтая карточка
П. Энрике
90'
89'
Желтая карточка
Д. Калила
89'
Желтая карточка
Я. Ситхоле
Замена
М. Мохеби
️️️️
А. Карвальо
89'
Желтая карточка
К. Боатенг
86'
Замена
Аллано
️️️️
Р. Кошта
74'
Замена
К. Тагава
️️️️
Кризан
74'
72'
Замена
Р. Камашу
️️️️
L.
66'
Желтая карточка
Y. Tavares
61'
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Камара
56'
Желтая карточка
И. Барай
Желтая карточка
А. Карвальо
45'
+2
45'
Желтая карточка
Карраша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Оскар Баррето
ПВ
23
Паулу Энрике
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
34
Danny
ЦП
45
Braima
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
77
Ив Барай
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Санта-Клара
70
Мансур
ЛЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Нене
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
30
Сандро
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
2-1-1-2-4
99
17
Тассано
2
Рамуш
5
Морита
8
Карвальо
18
Линкольн
7
Баррето
23
Энрике
3
Боатенг
9
Кризан
19
Кошта
3-3-1-3
1
Фелипе
2
Калила
23
27
Карраша
34
45
13
Ситхоле
77
Соуза
29
Камара
7
77
Барай
19
Кошта
2
Аллано
2
Аллано
19
Кошта
8
Карвальо
9
Мохеби
9
Мохеби
8
Карвальо
9
Кризан
11
Тагава
11
Тагава
9
Кризан
7
64
Камашу
64
Камашу
7
77
Соуза
30
Сандро
30
Сандро
77
Соуза
29
Камара
9
Сафира
9
Сафира
29
Камара
Остались в запасе
Санта-Клара
Белененсеш
70
Мансур
ЛЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Нене
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
99
Álvaro Ramalho
ВР
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
70
Мансур
ЛЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Нене
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Санта-Клара - Белененсеш
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Белененсеш
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+