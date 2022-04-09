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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Белененсеш
Бенфика - Белененсеш: обзор матча 09 апреля 2022
Бенфика
09.04.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 29 тур
3 : 1
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
27
Карраша
ПЗ
12
Тибанг Пете
ЦП
45
Braima
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
34
Danny
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
30
Сандро
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
4-3-1-2
1
Влаходимос
34
Алмейда
5
Морато
30
Отаменди
19
Лазаро
49
Таарабт
8
Мейте
23
Мариу
7
Гонсалвеш
29
Нуньес
7
Эвертон
3-4-1-2
1
Фелипе
27
Карраша
23
2
Калила
45
13
Ситхоле
64
Камашу
12
Пете
77
Соуза
77
Барай
9
Сафира
Остались в запасе
Бенфика
Белененсеш
23
Элтон Лейте
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
34
Danny
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
30
Сандро
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
34
Danny
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
30
Сандро
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Бенфика - Белененсеш
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
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