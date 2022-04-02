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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Портимоненси
Белененсеш - Портимоненси: обзор матча 02 апреля 2022
Белененсеш
02.04.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 28 тур
2 : 0
Завершен
Портимоненси
11'
А. Сафира (П)
90+5'
P. Nuno
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белененсеш - Портимоненси
ГОЛ! 2:0!
P. Nuno
90'
+5
90'
Желтая карточка
В. Жуниор
Желтая карточка
Д. Калила
88'
Замена
Ч. Акас
️️️️
Т. Пете
82'
Желтая карточка
И. Барай
75'
Желтая карточка
Сандро
75'
75'
Замена
В. Апонца
️️️️
Л. Фернандес
Замена
Сандро
️️️️
А. Сафира
68'
Замена
P. Nuno
️️️️
А. Соуза
61'
Замена
L.
️️️️
Р. Камашу
61'
42'
Желтая карточка
Педрао
38'
Красная карточка
В. Роша
Желтая карточка
Т. Пете
32'
16'
Замена
F.
️️️️
Л. Поссиньоло
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сафира
11'
8'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
27
Карраша
ПЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
34
Danny
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
45
Braima
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
77
Ив Барай
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
7
LicÃ¡
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
30
Сандро
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Портимоненси
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
2-5-1-2
1
Фелипе
27
Карраша
2
Калила
13
Ситхоле
45
64
Камашу
12
Пете
34
77
Соуза
9
Сафира
77
Барай
3-2-1-4
94
Самуэл
36
Поссиньоло
11
Карлиньос
44
Релваш
4
Роша
44
Педрао
33
Фернандес
18
Муфи
77
Ангуло
10
Накадзима
93
Жуниор
12
Пете
27
Акас
27
Акас
12
Пете
77
Соуза
27
27
77
Соуза
64
Камашу
7
7
64
Камашу
9
Сафира
30
Сандро
30
Сандро
9
Сафира
36
Поссиньоло
9
9
36
Поссиньоло
33
Фернандес
29
Апонца
29
Апонца
33
Фернандес
Остались в запасе
Белененсеш
Портимоненси
31
João Monteiro
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
49
Tomás Castro
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
49
Tomás Castro
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Остались в запасе
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Белененсеш - Портимоненси
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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Белененсеш
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3 сентября
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2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
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2022.09.01 20:51
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