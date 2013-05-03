Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Пилипчук - статистика

Завершил карьеру
26 ноября 1984 (41)
#5 | Полузащитник
186 см | 85 кг
Россия | Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волынь
24
2
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Металлург
2 : 0
03.05.2013
Волынь
1' - 61'
12'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
0 : 0
27.04.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Таврия
3 : 0
21.04.2013
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
0 : 2
12.04.2013
Мариуполь
1' - 79'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлист
1 : 0
06.04.2013
Волынь
1' - 77'
55'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Заря
3 : 1
16.03.2013
Волынь
1' - 72'
67'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Волынь
0 : 2
10.03.2013
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Шахтер
4 : 1
01.03.2013
Волынь
1' - 78'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Волынь
0 : 2
02.12.2012
Черноморец
1' - 81'
79'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Ворскла
0 : 1
24.11.2012
Волынь
1' - 76'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Карпаты
2 : 0
18.11.2012
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Кривбасс
1 : 0
10.11.2012
Волынь
1' - 90'
58'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Волынь
2 : 1
04.11.2012
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Волынь
1 : 1
20.10.2012
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Металлург
0 : 3
06.10.2012
Волынь
1' - 90'
33'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Волынь
0 : 1
29.09.2012
Таврия
1' - 82'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Мариуполь
0 : 0
15.09.2012
Волынь
1' - 71'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Волынь
2 : 1
02.09.2012
Металлист
1' - 90'
37'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Днепр
2 : 1
26.08.2012
Волынь
1' - 76'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Волынь
2 : 2
19.08.2012
Заря
1' - 90'
32'
55'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
4 : 1
12.08.2012
Волынь
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Волынь
0 : 4
06.08.2012
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Черноморец
0 : 2
28.07.2012
Волынь
69' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
1 : 0
22.07.2012
Ворскла
1' - 90'
34'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Волынь
1 : 1
13.07.2012
Карпаты
1' - 80'
30'
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
4
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
2
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
16
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+