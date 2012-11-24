Сергей Пилипчук - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Пилипчук
|Команда
|Корона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|186
|Вес
|85
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Пилипчук
|Команда
|Корона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|186
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|24
|2
|3
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2013
|1' -61'
|Металлург (Донецк)
|2:0
|Волынь (Луцк)
|12'
|27.04.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Металлург (Запорожье)
|21.04.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|12.04.2013
|1' -79'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|06.04.2013
|1' -77'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|55'
|16.03.2013
|1' -72'
|Заря (Луганск)
|3:1
|Волынь (Луцк)
|67'
|10.03.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Динамо (Киев)
|01.03.2013
|1' -78'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Волынь (Луцк)
|02.12.2012
|1' -81'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Черноморец (Одесса)
|79'
|24.11.2012
|1' -76'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Волынь (Луцк)
|18.11.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Волынь (Луцк)
|10.11.2012
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|58'
|04.11.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|20.10.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|06.10.2012
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:3
|Волынь (Луцк)
|33'
|29.09.2012
|1' -82'
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|15.09.2012
|1' -71'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|02.09.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|37'
|26.08.2012
|1' -76'
|Днепр (Днепр)
|2:1
|Волынь (Луцк)
|19.08.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Заря (Луганск)
|32' 55'
|12.08.2012
|46' -90'
|Динамо (Киев)
|4:1
|Волынь (Луцк)
|06.08.2012
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|28.07.2012
|69' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Волынь (Луцк)
|22.07.2012
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|34'
|13.07.2012
|1' -80'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|30'