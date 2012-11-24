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    Сергей Пилипчук - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Пилипчук
    Команда Корона
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 186
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 24 2 3 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2013 1' -61' Металлург (Донецк) 2:0 Волынь (Луцк)
    12'
    27.04.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 0:0 Металлург (Запорожье)
    21.04.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 3:0 Волынь (Луцк)
    12.04.2013 1' -79' Волынь (Луцк) 0:2 Мариуполь (Мариуполь)
    06.04.2013 1' -77' Металлист (Харьков) 1:0 Волынь (Луцк)
    55'
    16.03.2013 1' -72' Заря (Луганск) 3:1 Волынь (Луцк)
    67'
    10.03.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 0:2 Динамо (Киев)
    01.03.2013 1' -78' Шахтер (Донецк) 4:1 Волынь (Луцк)
    02.12.2012 1' -81' Волынь (Луцк) 0:2 Черноморец (Одесса)
    79'
    24.11.2012 1' -76' Ворскла (Полтава) 0:1 Волынь (Луцк)
    18.11.2012 1' -90' Карпаты (Львов) 2:0 Волынь (Луцк)
    10.11.2012 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Волынь (Луцк)
    58'
    04.11.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 2:1 Говерла (Ужгород)
    20.10.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 1:1 Металлург (Донецк)
    06.10.2012 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:3 Волынь (Луцк)
    33'
    29.09.2012 1' -82' Волынь (Луцк) 0:1 Таврия (Симферополь)
    15.09.2012 1' -71' Мариуполь (Мариуполь) 0:0 Волынь (Луцк)
    02.09.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 2:1 Металлист (Харьков)
    37'
    26.08.2012 1' -76' Днепр (Днепр) 2:1 Волынь (Луцк)
    19.08.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 2:2 Заря (Луганск)
    32' 55'
    12.08.2012 46' -90' Динамо (Киев) 4:1 Волынь (Луцк)
    06.08.2012 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:4 Шахтер (Донецк)
    28.07.2012 69' -90' Черноморец (Одесса) 0:2 Волынь (Луцк)
    22.07.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Ворскла (Полтава)
    34'
    13.07.2012 1' -80' Волынь (Луцк) 1:1 Карпаты (Львов)
    30'
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