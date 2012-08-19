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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Заря
Волынь - Заря: обзор матча 19 августа 2012
Волынь
19.08.2012, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Заря
32'
С. Пилипчук
55'
Р. Лопес
82'
Л. Идахор
89'
А. Грицай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Заря
90'
+3
Желтая карточка
М. Белый
Замена
А. Насонов
️️️️
Р. Лопес
89'
89'
ГОЛ! 2:2!
А. Грицай
Пас отдал
И. Коротецкий
Вторая желтая
В. Шиков
82'
82'
ГОЛ! 2:1!
Л. Идахор
Пас отдал
Ж. Любенович
79'
Желтая карточка
Т. Шунич
75'
Вторая желтая
Н. Игнатьевич
Замена
Шумахер
️️️️
Д. Суботич
66'
65'
Замена
М. Белый
️️️️
Д. Липартия
58'
Замена
П. Худзик
️️️️
Д. Хомченовский
ГОЛ! 2:0!
Р. Лопес
Пас отдал
С. Пилипчук
55'
45'
+2
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
Желтая карточка
В. Илиев
45'
37'
Замена
Л. Идахор
️️️️
И. Родич
ГОЛ! 1:0!
С. Пилипчук
32'
Желтая карточка
В. Аржанов
16'
Желтая карточка
В. Шиков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
55
Иван Родич
АП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
7
Шумахер
ЦФ
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
5
Сергей Силюк
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
4-4-1-1
16
Литовченко
11
Занев
4
Шиков
14
Илиев
30
Симинин
5
Пилипчук
24
Изворану
17
Аржанов
5
Лопес
10
Бикфалви
31
Суботич
3-4-2-1
12
Постранский
13
Коротецкий
44
Шунич
12
Игнатьевич
35
Грицай
2
Галюза
22
Любенович
6
Каменюка
55
Родич
10
Хомченовский
13
Липартия
5
Лопес
23
Насонов
23
Насонов
5
Лопес
31
Суботич
7
Шумахер
7
Шумахер
31
Суботич
13
Липартия
29
Белый
29
Белый
13
Липартия
10
Хомченовский
7
Худзик
7
Худзик
10
Хомченовский
55
Родич
11
Идахор
11
Идахор
55
Родич
Остались в запасе
Волынь
Заря
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
30
Дмитрий Козаченко
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
Остались в запасе
30
Дмитрий Козаченко
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Волынь - Заря
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
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