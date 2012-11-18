Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Волынь
Карпаты - Волынь: обзор матча 18 ноября 2012
Карпаты
18.11.2012, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Волынь
2'
Лукас
65'
Л. Кения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Волынь
Замена
А. Ткачук
️️️️
Л. Кения
86'
Замена
А. Касьян
️️️️
А. Гладкий
81'
77'
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Савич
Желтая карточка
Г. Балажиц
70'
ГОЛ! 2:0!
Л. Кения
Пас отдал
П. Ксенз
65'
62'
Замена
Д. Суботич
️️️️
А. Шеун Овоникоко
Замена
О. Голодюк
️️️️
М. Кополовец
61'
58'
Желтая карточка
П. Занев
52'
Желтая карточка
Д. Савич
46'
Замена
А. Бабырь
️️️️
А. Насонов
44'
Желтая карточка
В. Илиев
Желтая карточка
П. Ксенз
35'
23'
Желтая карточка
В. Шиков
ГОЛ! 1:0!
Лукас
Пас отдал
А. Гладкий
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
31
Душан Савич
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
22
Тарас Пучковский
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
31
Даниэль Суботич
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
3-2-3-2
1
Богатинов
35
Ощипко
32
Пластун
6
Балажиц
18
Кополовец
19
Ксенз
20
Даушвили
99
Кения
16
Худобяк
20
Гладкий
7
Лукас
4-1-2-2-1
16
Литовченко
14
Илиев
4
Шиков
15
Шандрук
11
Занев
35
Стевич
5
Пилипчук
23
Насонов
31
Савич
10
Бикфалви
2
Овоникоко
99
Кения
19
Ткачук
19
Ткачук
99
Кения
18
Кополовец
32
Голодюк
32
Голодюк
18
Кополовец
20
Гладкий
19
Касьян
19
Касьян
20
Гладкий
23
Насонов
10
Бабырь
10
Бабырь
23
Насонов
2
Овоникоко
31
Суботич
31
Суботич
2
Овоникоко
31
Савич
18
Павлов
18
Павлов
31
Савич
Остались в запасе
Карпаты
Волынь
23
Роман Мисак
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
1
Максим Старцев
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Карпаты - Волынь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Волынь
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+