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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Волынь
Динамо К - Волынь: обзор матча 12 августа 2012
Динамо К
12.08.2012, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Волынь
24'
Н. Кранчар
29'
Б. Идейе
50'
Н. Кранчар
90+1'
Б. Идейе
33'
Р. Лопес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Волынь
ГОЛ! 4:1!
Б. Идейе
Пас отдал
Раффаэл
90'
+1
82'
Замена
Шумахер
️️️️
Д. Суботич
Замена
А. Милевский
️️️️
Дуду
80'
67'
Замена
О. Шандрук
️️️️
О. Герасимюк
Замена
М. Нинкович
️️️️
А. Ярмоленко
65'
63'
Желтая карточка
П. Занев
Замена
Раффаэл
️️️️
Н. Кранчар
61'
Желтая карточка
Дуду
54'
ГОЛ! 3:1!
Н. Кранчар
Пас отдал
А. Ярмоленко
50'
46'
Замена
С. Пилипчук
️️️️
А. Насонов
33'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лопес
ГОЛ! 2:0!
Б. Идейе
Пас отдал
Д. Гармаш
29'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кранчар
Пас отдал
Дуду
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
(К)
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
19
Нико Кранчар
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сергей Симинин
(К)
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
3
Бетао
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Волынь
15
Олег Шандрук
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
0
Тайво
34
Хачериди
17
Михалик
20
Гусев
19
Кранчар
44
Велозу
92
Дуду
19
Гармаш
7
Ярмоленко
12
Идейе
4-4-1-1
16
Литовченко
30
Симинин
14
Илиев
4
Шиков
11
Занев
5
Лопес
24
Изворану
7
Герасимюк
23
Насонов
10
Бикфалви
31
Суботич
7
Ярмоленко
36
Нинкович
36
Нинкович
7
Ярмоленко
19
Кранчар
11
Раффаэл
11
Раффаэл
19
Кранчар
92
Дуду
0
Милевский
0
Милевский
92
Дуду
7
Герасимюк
15
Шандрук
15
Шандрук
7
Герасимюк
23
Насонов
5
Пилипчук
5
Пилипчук
23
Насонов
31
Суботич
7
Шумахер
7
Шумахер
31
Суботич
Остались в запасе
Динамо К
Волынь
71
Денис Бойко
ВР
3
Бетао
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
3
Бетао
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Остались в запасе
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Динамо К - Волынь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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