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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Волынь
Ворскла - Волынь: обзор матча 24 ноября 2012
Ворскла
24.11.2012, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Волынь
77'
Д. Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Волынь
90'
+2
Желтая карточка
В. Прындета
88'
Замена
В. Прындета
️️️️
Э. Бикфалви
86'
Желтая карточка
Д. Суботич
Замена
А. Скляр
️️️️
Е. Ткачук
84'
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Савич
Пас отдал
В. Аржанов
76'
Замена
А. Шеун Овоникоко
️️️️
С. Пилипчук
Желтая карточка
Р. Безус
75'
Замена
Е. Будник
️️️️
Й. Маркоски
66'
57'
Желтая карточка
В. Аржанов
Замена
А. Громов
️️️️
И. Кривошеенко
55'
Желтая карточка
А. Даллку
40'
12'
Желтая карточка
П. Занев
Желтая карточка
В. Чеснаков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
31
Душан Савич
АП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Долганский
4
Даллку
17
Чеснаков
3
Ткачук
33
Селин
5
Матвеев
90
Безус
32
Красноперов
10
Маркоски
9
Янузи
11
Кривошеенко
3-2-2-2-1
1
Старцев
15
Шандрук
4
Шиков
14
Илиев
30
Симинин
11
Занев
17
Аржанов
5
Пилипчук
10
Бикфалви
31
Савич
31
Суботич
10
Маркоски
11
Будник
11
Будник
10
Маркоски
3
Ткачук
6
Скляр
6
Скляр
3
Ткачук
11
Кривошеенко
28
Громов
28
Громов
11
Кривошеенко
5
Пилипчук
2
Овоникоко
2
Овоникоко
5
Пилипчук
10
Бикфалви
18
Прындета
18
Прындета
10
Бикфалви
Остались в запасе
Ворскла
Волынь
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
14
Максим Марусич
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Свистун
16
Сергей Литовченко
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
14
Максим Марусич
ЦФ
51
Алексей Казаков
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
Остались в запасе
16
Сергей Литовченко
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Ворскла - Волынь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Ворскла
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