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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Волынь
Металлист - Волынь: обзор матча 06 апреля 2013
Металлист
06.04.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Волынь
1'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Волынь
Замена
С. Бланко
️️️️
К. Хавьер
87'
86'
Желтая карточка
П. Занев
85'
Замена
В. Хомченко
️️️️
С. Стевич
Вторая желтая
Х. Соса
81'
77'
Замена
Я. Кинаш
️️️️
С. Пилипчук
Замена
Виллиан
️️️️
Марлос
68'
Замена
М. Девич
️️️️
Д. Кристальдо
66'
55'
Желтая карточка
С. Пилипчук
46'
Замена
А. Шеун Овоникоко
️️️️
А. Бабырь
Желтая карточка
Х. Соса
38'
31'
Желтая карточка
С. Симинин
ГОЛ! 1:0!
К. Хавьер
Пас отдал
Х. Соса
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
31
Душан Савич
АП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
29
Ярослав Кинаш
ОП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
4-3-2-1
81
Дишленкович
19
Пшеничных
18
Гуйе
6
Азеведо
3
Вильягра
7
Соса
8
Эдмар
32
Красноперов
10
Хавьер
10
Марлос
9
Кристальдо
4-1-2-1-2
1
Старцев
52
Масло
18
Прындета
30
Симинин
11
Занев
35
Стевич
88
Скоба
5
Пилипчук
31
Савич
10
Бабырь
31
Суботич
10
Хавьер
29
Бланко
29
Бланко
10
Хавьер
9
Кристальдо
32
Девич
32
Девич
9
Кристальдо
10
Марлос
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Марлос
10
Бабырь
2
Овоникоко
2
Овоникоко
10
Бабырь
35
Стевич
94
Хомченко
94
Хомченко
35
Стевич
5
Пилипчук
29
Кинаш
29
Кинаш
5
Пилипчук
Остались в запасе
Металлист
Волынь
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Металлист - Волынь
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Волынь
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