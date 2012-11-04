Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Говерла
Волынь - Говерла: обзор матча 04 ноября 2012
Волынь
04.11.2012, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Говерла
41'
В. Аржанов
56'
Д. Савич
60'
Д. Ле Таллек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Говерла
Вторая желтая
Э. Бикфалви
90'
+3
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Савич
90'
+2
90'
Желтая карточка
В. Бордиян
Желтая карточка
С. Стевич
83'
82'
Замена
О. Мищенко
️️️️
Д. Ле Таллек
Замена
Д. Суботич
️️️️
А. Шеун Овоникоко
75'
Замена
В. Илиев
️️️️
В. Аржанов
69'
Желтая карточка
В. Шиков
67'
67'
Замена
А. Тришович
️️️️
А. Сытник
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ле Таллек
Пас отдал
Д. Трухин
57'
Замена
С. Тодоров
️️️️
Ж. Феллето Лопес
ГОЛ! 2:0!
Д. Савич
56'
Пенальти не реализован!
Д. Савич
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Аржанов
41'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
31
Душан Савич
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
3
Павел Щедраков
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
14
Валентин Илиев
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Говерла
92
Антон Яшков
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
99
Олег Мищенко
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
99
Светослав Тодоров
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Литовченко
15
Шандрук
4
Шиков
30
Симинин
35
Стевич
5
Пилипчук
17
Аржанов
23
Насонов
10
Бикфалви
31
Савич
2
Овоникоко
4-1-4-1
22
Бабенко
34
Малишич
25
Балафас
37
Бордиян
3
Щедраков
6
Ле Таллек
8
Макаренко
7
Райчевич
15
Трухин
88
Феллето Лопес
9
Сытник
17
Аржанов
14
Илиев
14
Илиев
17
Аржанов
31
Савич
18
Павлов
18
Павлов
31
Савич
2
Овоникоко
31
Суботич
31
Суботич
2
Овоникоко
88
Феллето Лопес
99
Тодоров
99
Тодоров
88
Феллето Лопес
6
Ле Таллек
99
Мищенко
99
Мищенко
6
Ле Таллек
9
Сытник
8
Тришович
8
Тришович
9
Сытник
Остались в запасе
Волынь
Говерла
1
Максим Старцев
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
92
Антон Яшков
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
11
Станислав Печенкин
АП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
Остались в запасе
92
Антон Яшков
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
11
Станислав Печенкин
АП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Волынь - Говерла
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Говерла
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+