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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлист
Волынь - Металлист: обзор матча 02 сентября 2012
Волынь
02.09.2012, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Металлист
20'
Э. Бикфалви
37'
Д. Суботич
18'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлист
Замена
И. Скоба
️️️️
Э. Бикфалви
90'
+4
Желтая карточка
С. Симинин
90'
+2
87'
Желтая карточка
М. Торсильери
Замена
С. Стевич
️️️️
В. Аржанов
82'
76'
Замена
С. Бланко
️️️️
Виллиан
Замена
Е. Павлов
️️️️
А. Насонов
75'
61'
Желтая карточка
Эдмар
59'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Д. Кристальдо
59'
Замена
Марлос
️️️️
В. Шарпар
49'
Желтая карточка
В. Шарпар
43'
Желтая карточка
П. Гуйе
Желтая карточка
В. Аржанов
42'
38'
Желтая карточка
Виллиан
ГОЛ! 2:1!
Д. Суботич
Пас отдал
С. Пилипчук
37'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
Виллиан
Пас отдал
В. Шарпар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
23
Александр Насонов
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
15
Олег Шандрук
ПП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Виллиан
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Марлос
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-4-1-1
16
Литовченко
23
Насонов
4
Шиков
14
Илиев
30
Симинин
5
Пилипчук
24
Изворану
17
Аржанов
15
Шандрук
10
Бикфалви
31
Суботич
3-1-3-1-2
29
Горяинов
6
Торсильери
18
Гуйе
13
Фининьо
5
Шелаев
7
Соса
8
Эдмар
11
Шарпар
10
Хавьер
9
Кристальдо
11
Виллиан
17
Аржанов
35
Стевич
35
Стевич
17
Аржанов
10
Бикфалви
88
Скоба
88
Скоба
10
Бикфалви
23
Насонов
18
Павлов
18
Павлов
23
Насонов
11
Виллиан
29
Бланко
29
Бланко
11
Виллиан
11
Шарпар
10
Марлос
10
Марлос
11
Шарпар
9
Кристальдо
7
Лысенко
7
Лысенко
9
Кристальдо
Остались в запасе
Волынь
Металлист
42
Виталий Недилько
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
7
Олег Герасимюк
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Волынь - Металлист
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
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Волынь
Металлист
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