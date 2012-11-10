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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Волынь
Кривбасс - Волынь: обзор матча 10 ноября 2012
Кривбасс
10.11.2012, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Волынь
65'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Волынь
Замена
Д. Дедечко
️️️️
И. Йеслинек
90'
Желтая карточка
Д. Матич
89'
Замена
Р. Валеев
️️️️
С. Самодин
85'
83'
Замена
Я. Масло
️️️️
А. Насонов
76'
Замена
А. Бабырь
️️️️
С. Стевич
Замена
В. Сердюк
️️️️
А. Антонов
73'
70'
Замена
А. Шеун Овоникоко
️️️️
Д. Суботич
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
Пас отдал
А. Антонов
65'
63'
Желтая карточка
П. Занев
Желтая карточка
В. Приёмов
60'
58'
Желтая карточка
С. Пилипчук
42'
Вторая желтая
С. Симинин
Красная карточка
М. Бартулович
42'
40'
Желтая карточка
С. Симинин
40'
Желтая карточка
В. Илиев
36'
Желтая карточка
В. Шиков
30'
Желтая карточка
С. Стевич
Желтая карточка
А. Антонов
30'
16'
Желтая карточка
В. Аржанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
31
Душан Савич
АП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
70
Антонио Яколиш
ПВ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
4-1-5
1
Рева
74
Балич
20
Пашаев
22
Лисицкий
3
Лобжанидзе
28
Матич
69
Антонов
21
Бартулович
9
Йеслинек
80
Приёмов
22
Самодин
4-1-3-1-1
16
Литовченко
30
Симинин
14
Илиев
4
Шиков
11
Занев
35
Стевич
5
Пилипчук
17
Аржанов
23
Насонов
31
Савич
31
Суботич
69
Антонов
4
Сердюк
4
Сердюк
69
Антонов
9
Йеслинек
69
Дедечко
69
Дедечко
9
Йеслинек
22
Самодин
88
Валеев
88
Валеев
22
Самодин
31
Суботич
2
Овоникоко
2
Овоникоко
31
Суботич
23
Насонов
52
Масло
52
Масло
23
Насонов
35
Стевич
10
Бабырь
10
Бабырь
35
Стевич
Остались в запасе
Кривбасс
Волынь
70
Антонио Яколиш
ПВ
55
Артем Штанько
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
1
Максим Старцев
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
70
Антонио Яколиш
ПВ
55
Артем Штанько
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Кривбасс - Волынь
3
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
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