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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Волынь
Металлург - Волынь: обзор матча 03 мая 2013
Металлург
03.05.2013, пятница, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Волынь
28'
В. Чечер
63'
А. Воловик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Волынь
85'
Желтая карточка
Я. Масло
Желтая карточка
Н. Морозюк
84'
Желтая карточка
Данило
82'
81'
Замена
А. Шеун Овоникоко
️️️️
Я. Кинаш
Замена
Д. Голайдо
️️️️
В. Димитров
77'
Замена
Д. Лазич
️️️️
Д. Траоре
73'
72'
Замена
О. Шандрук
️️️️
В. Прындета
71'
Желтая карточка
А. Бабырь
Замена
Г. Казарян
️️️️
Г. Нельсон
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Воловик
63'
61'
Замена
Д. Савич
️️️️
С. Пилипчук
Желтая карточка
В. Полевой
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Чечер
Пас отдал
Д. Траоре
28'
23'
Желтая карточка
В. Шиков
Желтая карточка
Ю. Панькив
12'
12'
Пенальти не реализован!
С. Пилипчук
Желтая карточка
В. Чечер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
8
Грегори Нельсон
ЦП
90
Данило
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
29
Ярослав Кинаш
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Писковец
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
60
Иван Мучак
ЦП
31
Душан Савич
АП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
3-3-2-2
79
Панькив
14
Полевой
44
Чечер
4
Воловик
8
Нельсон
90
Данило
6
Морозюк
18
Димитров
13
Макридис
18
Мораес
15
Траоре
3-3-2-2
1
Старцев
18
Прындета
4
Шиков
52
Масло
30
Симинин
29
Кинаш
11
Занев
88
Скоба
5
Пилипчук
10
Бабырь
18
Павлов
15
Траоре
10
Лазич
10
Лазич
15
Траоре
8
Нельсон
8
Казарян
8
Казарян
8
Нельсон
18
Димитров
84
Голайдо
84
Голайдо
18
Димитров
29
Кинаш
2
Овоникоко
2
Овоникоко
29
Кинаш
18
Прындета
15
Шандрук
15
Шандрук
18
Прындета
5
Пилипчук
31
Савич
31
Савич
5
Пилипчук
Остались в запасе
Металлург
Волынь
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
94
Виктор Хомченко
ЦФ
60
Иван Мучак
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
Главный тренер
Анатолий Писковец
Остались в запасе
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
Остались в запасе
94
Виктор Хомченко
ЦФ
60
Иван Мучак
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Анатолий Писковец
Статистика матча Металлург - Волынь
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург
Волынь
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