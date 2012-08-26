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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Волынь
Днепр - Волынь: обзор матча 26 августа 2012
Днепр
26.08.2012, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Волынь
23'
Н. Калинич
47'
А. Алиев
20'
Д. Суботич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Волынь
Желтая карточка
Я. Лаштувка
90'
+2
Замена
Р. Бабенко
️️️️
Е. Коноплянка
87'
81'
Желтая карточка
С. Стевич
Замена
Матеус
️️️️
А. Алиев
79'
76'
Замена
С. Стевич
️️️️
С. Изворану
76'
Замена
Е. Павлов
️️️️
С. Пилипчук
70'
Желтая карточка
Д. Суботич
62'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
60'
Желтая карточка
В. Илиев
ГОЛ! 2:1!
А. Алиев
Пас отдал
Жулиано
47'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Д. Олейник
46'
39'
Желтая карточка
О. Шандрук
Желтая карточка
Р. Ротань
34'
29'
Желтая карточка
П. Занев
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Ротань
23'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Суботич
Пас отдал
Э. Бикфалви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
7
Олег Герасимюк
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
4-1-3-2
27
Лаштувка
20
Одибе
14
Чеберячко
23
Стринич
5
Мандзюк
29
Ротань
22
Коноплянка
20
Жулиано
16
Олейник
9
Калинич
88
Алиев
4-4-1-1
16
Литовченко
30
Симинин
14
Илиев
15
Шандрук
11
Занев
5
Лопес
24
Изворану
17
Аржанов
5
Пилипчук
10
Бикфалви
31
Суботич
22
Коноплянка
8
Бабенко
8
Бабенко
22
Коноплянка
16
Олейник
10
Зозуля
10
Зозуля
16
Олейник
88
Алиев
99
Матеус
99
Матеус
88
Алиев
24
Изворану
35
Стевич
35
Стевич
24
Изворану
5
Пилипчук
18
Павлов
18
Павлов
5
Пилипчук
Остались в запасе
Днепр
Волынь
16
Денис Шелихов
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
42
Виталий Недилько
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Днепр - Волынь
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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Днепр
Волынь
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