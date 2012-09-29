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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Таврия
Волынь - Таврия: обзор матча 29 сентября 2012
Волынь
29.09.2012, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Таврия
5'
С. Назаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Таврия
90'
+2
Замена
М. Любичич
️️️️
А. Шиндер
86'
Желтая карточка
А. Романчук
86'
Желтая карточка
Селио
Замена
Д. Савич
️️️️
С. Пилипчук
82'
Желтая карточка
А. Бабырь
81'
64'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
М. Фещук
61'
Замена
М. Калиниченко
️️️️
М. Гаджиев
Желтая карточка
Д. Суботич
59'
Замена
А. Бабырь
️️️️
А. Насонов
46'
Замена
С. Стевич
️️️️
С. Изворану
46'
42'
Желтая карточка
А. Буссаиди
34'
Желтая карточка
А. Шиндер
Желтая карточка
В. Илиев
23'
Желтая карточка
С. Изворану
15'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Назаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
17
Владимир Аржанов
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
23
Александр Насонов
ПП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
15
Селио
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
27
Гомес
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
31
Душан Савич
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
4-4-1-1
16
Литовченко
11
Занев
14
Илиев
4
Шиков
30
Симинин
5
Пилипчук
17
Аржанов
24
Изворану
23
Насонов
10
Бикфалви
31
Суботич
4-1-3-2
23
Погорелый
20
Буссаиди
15
Селио
5
Езерский
84
Романчук
27
Гомес
13
Свенссон
9
Назаренко
91
Гаджиев
7
Шиндер
10
Фещук
24
Изворану
35
Стевич
35
Стевич
24
Изворану
5
Пилипчук
31
Савич
31
Савич
5
Пилипчук
23
Насонов
10
Бабырь
10
Бабырь
23
Насонов
91
Гаджиев
25
Калиниченко
25
Калиниченко
91
Гаджиев
7
Шиндер
29
Любичич
29
Любичич
7
Шиндер
10
Фещук
30
Гуменюк
30
Гуменюк
10
Фещук
Остались в запасе
Волынь
Таврия
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
19
Юрий Габовда
ЦФ
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Волынь - Таврия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
Таврия
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