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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Волынь
Мариуполь - Волынь: обзор матча 15 сентября 2012
Мариуполь
15.09.2012, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Волынь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Волынь
Замена
С. Яворский
️️️️
К. Ярошенко
87'
78'
Замена
А. Шеун Овоникоко
️️️️
Д. Суботич
71'
Замена
А. Бабырь
️️️️
С. Пилипчук
70'
Желтая карточка
Д. Суботич
60'
Замена
А. Насонов
️️️️
В. Аржанов
Замена
Д. Кожанов
️️️️
К. Кравченко
46'
41'
Желтая карточка
В. Аржанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
35
Саша Стевич
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
15
Олег Шандрук
ПП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
4-5-1
12
Худжамов
5
Путивцев
91
Бутко
33
Чижов
32
Ищенко
99
Таргамадзе
99
Ярошенко
19
Федотов
24
Кравченко
30
Окриашвили
24
Гречишкин
4-4-1-1
16
Литовченко
30
Симинин
14
Илиев
4
Шиков
35
Стевич
15
Шандрук
24
Изворану
17
Аржанов
5
Пилипчук
10
Бикфалви
31
Суботич
99
Ярошенко
13
Яворский
13
Яворский
99
Ярошенко
24
Кравченко
9
Кожанов
9
Кожанов
24
Кравченко
31
Суботич
2
Овоникоко
2
Овоникоко
31
Суботич
17
Аржанов
23
Насонов
23
Насонов
17
Аржанов
5
Пилипчук
10
Бабырь
10
Бабырь
5
Пилипчук
Остались в запасе
Мариуполь
Волынь
23
Игорь Бажан
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
42
Виталий Недилько
ВР
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Мариуполь - Волынь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
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