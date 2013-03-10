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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Динамо К
Волынь - Динамо К: обзор матча 10 марта 2013
Волынь
10.03.2013, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
51'
А. Ярмоленко
70'
Д. Гармаш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Динамо К
86'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Р. Безус
84'
Желтая карточка
Л. Аруна
82'
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Мехмеди
Замена
А. Бабырь
️️️️
Д. Суботич
79'
Желтая карточка
Д. Суботич
76'
76'
Желтая карточка
Е. Хачериди
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гармаш
65'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Замена
Д. Савич
️️️️
С. Изворану
54'
Желтая карточка
С. Изворану
53'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Л. Аруна
Желтая карточка
В. Прындета
49'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
(К)
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
24
Силвиу Изворану
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
14
Адмир Мехмеди
ЛВ
25
Лукман Аруна
ОП
90
Роман Безус
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
14
Валентин Илиев
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
88
Игорь Скоба
ЦП
31
Душан Савич
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Старцев
15
Шандрук
4
Шиков
30
Симинин
11
Занев
24
Изворану
18
Прындета
5
Пилипчук
5
Лопес
10
Бикфалви
31
Суботич
4-1-1-3-1
35
Коваль
21
Данило Силва
34
Хачериди
21
Вида
33
Селин
25
Аруна
90
Безус
7
Ярмоленко
19
Гармаш
14
Мехмеди
12
Идейе
24
Изворану
31
Савич
31
Савич
24
Изворану
31
Суботич
10
Бабырь
10
Бабырь
31
Суботич
90
Безус
8
Сидорчук
8
Сидорчук
90
Безус
14
Мехмеди
20
Гусев
20
Гусев
14
Мехмеди
Остались в запасе
Волынь
Динамо К
16
Сергей Литовченко
ВР
14
Валентин Илиев
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
71
Денис Бойко
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
16
Сергей Литовченко
ВР
14
Валентин Илиев
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
88
Игорь Скоба
ЦП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Волынь - Динамо К
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
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