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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлург
Волынь - Металлург: обзор матча 20 октября 2012
Волынь
20.10.2012, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
90+2'
Д. Савич
80'
А. Мораес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлург
Желтая карточка
Д. Савич
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Савич
90'
+2
88'
Желтая карточка
Г. Монакелло
86'
Замена
Г. Монакелло
️️️️
А. Мораес
Замена
Д. Савич
️️️️
А. Насонов
84'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Мораес
76'
Замена
А. Едигарян
️️️️
Г. Казарян
68'
Желтая карточка
К. Мкртчян
53'
Желтая карточка
Н. Морозюк
Желтая карточка
С. Симинин
51'
Замена
А. Шеун Овоникоко
️️️️
А. Бабырь
46'
Желтая карточка
О. Шандрук
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
8
Грегори Нельсон
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
90
Данило
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
31
Душан Савич
АП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
29
Денис Белоус
ЦЗ
35
Евгений Трояновский
ЦП
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
4-3-1-2
16
Литовченко
18
Прындета
15
Шандрук
30
Симинин
52
Масло
5
Пилипчук
17
Аржанов
23
Насонов
10
Бикфалви
10
Бабырь
31
Суботич
2-5-1-2
13
Бандура
22
Барановский
4
Воловик
8
Казарян
10
Лазич
19
Мкртчян
6
Морозюк
90
Данило
8
Нельсон
18
Мораес
15
Траоре
10
Бабырь
2
Овоникоко
2
Овоникоко
10
Бабырь
23
Насонов
31
Савич
31
Савич
23
Насонов
18
Мораес
9
Монакелло
9
Монакелло
18
Мораес
8
Казарян
17
Едигарян
17
Едигарян
8
Казарян
Остались в запасе
Волынь
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
35
Евгений Трояновский
ЦП
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
29
Денис Белоус
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Остались в запасе
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
35
Евгений Трояновский
ЦП
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
29
Денис Белоус
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Волынь - Металлург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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Металлург
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