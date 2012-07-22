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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Ворскла
Волынь - Ворскла: обзор матча 22 июля 2012
Волынь
22.07.2012, воскресенье, 19:45
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
34'
Д. Суботич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Ворскла
Желтая карточка
П. Занев
88'
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Р. Лопес
84'
80'
Замена
А. Громов
️️️️
Е. Пичкур
73'
Замена
Е. Будник
️️️️
Е. Песков
69'
Желтая карточка
Е. Песков
66'
Желтая карточка
В. Сапай
Замена
С. Изворану
️️️️
И. Скоба
63'
Замена
А. Бабырь
️️️️
Д. Суботич
60'
Желтая карточка
С. Симинин
53'
49'
Желтая карточка
А. Матвеев
46'
Замена
Р. Безус
️️️️
Й. Маркоски
ГОЛ! 1:0!
Д. Суботич
Пас отдал
С. Пилипчук
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
39
Иван Лиетава
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евтушенко
Волынь
16
Денис Шелихов
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
24
Силвиу Изворану
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
4-3-1-2
1
Старцев
11
Занев
30
Симинин
4
Шиков
14
Илиев
5
Пилипчук
88
Скоба
5
Лопес
10
Бикфалви
7
Шумахер
31
Суботич
3-2-2-1-2
51
Казаков
13
Песков
23
Сапай
17
Чеснаков
5
Матвеев
4
Даллку
32
Красноперов
77
Пичкур
10
Маркоски
11
Кривошеенко
39
Лиетава
88
Скоба
24
Изворану
24
Изворану
88
Скоба
5
Лопес
7
Герасимюк
7
Герасимюк
5
Лопес
31
Суботич
10
Бабырь
10
Бабырь
31
Суботич
13
Песков
11
Будник
11
Будник
13
Песков
10
Маркоски
90
Безус
90
Безус
10
Маркоски
77
Пичкур
28
Громов
28
Громов
77
Пичкур
Остались в запасе
Волынь
Ворскла
16
Денис Шелихов
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евтушенко
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Вадим Евтушенко
Статистика матча Волынь - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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