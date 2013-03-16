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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Волынь
Заря - Волынь: обзор матча 16 марта 2013
Заря
16.03.2013, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Волынь
14'
Данило
18'
Данило (П)
75'
Я. Боли
34'
Д. Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Волынь
Желтая карточка
Ж. Любенович
85'
83'
Желтая карточка
А. Насонов
82'
Замена
А. Насонов
️️️️
П. Занев
Замена
И. Галюза
️️️️
Данило
81'
ГОЛ! 3:1!
Я. Боли
Пас отдал
Д. Хомченовский
75'
72'
Замена
Я. Масло
️️️️
С. Пилипчук
67'
Желтая карточка
С. Пилипчук
Желтая карточка
Я. Боли
65'
Замена
Я. Боли
️️️️
Д. Липартия
63'
Желтая карточка
Д. Липартия
62'
52'
Вторая желтая
С. Симинин
46'
Замена
В. Прындета
️️️️
С. Изворану
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Н. Игнатьевич
46'
Желтая карточка
А. Грицай
40'
35'
Желтая карточка
С. Изворану
34'
ГОЛ! 2:1!
Д. Савич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Данило
18'
16'
Желтая карточка
В. Шиков
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
Д. Хомченовский
14'
13'
Желтая карточка
С. Симинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
99
Данило
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
31
Душан Савич
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
57
Артем Щедрый
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
3-3-1-1-2
91
Левченко
44
Шунич
15
Вернидуб
29
Белый
12
Игнатьевич
4
Чайковский
16
Ярмаш
35
Грицай
10
Хомченовский
13
Липартия
99
Данило
3-2-2-2-1
1
Старцев
15
Шандрук
4
Шиков
30
Симинин
14
Илиев
11
Занев
24
Изворану
5
Пилипчук
10
Бикфалви
31
Савич
10
Бабырь
12
Игнатьевич
22
Любенович
22
Любенович
12
Игнатьевич
99
Данило
2
Галюза
2
Галюза
99
Данило
13
Липартия
10
Боли
10
Боли
13
Липартия
5
Пилипчук
52
Масло
52
Масло
5
Пилипчук
24
Изворану
18
Прындета
18
Прындета
24
Изворану
11
Занев
23
Насонов
23
Насонов
11
Занев
Остались в запасе
Заря
Волынь
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
57
Артем Щедрый
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Остались в запасе
57
Артем Щедрый
ЦЗ
16
Сергей Литовченко
ВР
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Заря - Волынь
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Авангард
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