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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Волынь
Таврия - Волынь: обзор матча 21 апреля 2013
Таврия
21.04.2013, воскресенье, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Волынь
10'
О. Гуменюк
45'
М. Гаджиев
90+2'
А. Шиндер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Волынь
Замена
Ю. Габовда
️️️️
О. Гуменюк
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
А. Шиндер
Пас отдал
М. Фещук
90'
+2
Замена
М. Нэ
️️️️
С. Назаренко
89'
Желтая карточка
С. Назаренко
84'
Замена
М. Фещук
️️️️
М. Гаджиев
82'
Желтая карточка
В. Павленко
81'
76'
Замена
А. Шеун Овоникоко
️️️️
А. Насонов
63'
Замена
А. Бабырь
️️️️
Д. Савич
50'
Желтая карточка
В. Прындета
Желтая карточка
М. Гаджиев
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Гаджиев
Пас отдал
С. Назаренко
45'
Желтая карточка
Эдуардо
42'
34'
Замена
С. Стевич
️️️️
С. Изворану
29'
Желтая карточка
С. Изворану
ГОЛ! 1:0!
О. Гуменюк
Пас отдал
М. Гаджиев
10'
6'
Желтая карточка
О. Шандрук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
27
Гомес
ОП
26
Владислав Павленко
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
23
Александр Насонов
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
31
Душан Савич
АП
5
Рамон Лопес
ПП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
29
Марин Любичич
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
57
Артем Щедрый
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
4-2-3-1
13
Кахриман
40
Путраш
5
Езерский
8
Эдуардо
20
Буссаиди
27
Гомес
26
Павленко
91
Гаджиев
9
Назаренко
30
Гуменюк
7
Шиндер
4-4-1-1
1
Старцев
15
Шандрук
52
Масло
30
Симинин
18
Прындета
5
Лопес
5
Пилипчук
24
Изворану
23
Насонов
31
Савич
18
Павлов
30
Гуменюк
19
Габовда
19
Габовда
30
Гуменюк
9
Назаренко
16
Нэ
16
Нэ
9
Назаренко
91
Гаджиев
10
Фещук
10
Фещук
91
Гаджиев
23
Насонов
2
Овоникоко
2
Овоникоко
23
Насонов
24
Изворану
35
Стевич
35
Стевич
24
Изворану
31
Савич
10
Бабырь
10
Бабырь
31
Савич
Остались в запасе
Таврия
Волынь
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
15
Селио
ЦЗ
29
Марин Любичич
ЦП
57
Артем Щедрый
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
15
Селио
ЦЗ
29
Марин Любичич
ЦП
Остались в запасе
57
Артем Щедрый
ЦЗ
42
Виталий Недилько
ВР
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Таврия - Волынь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Волынь
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
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16
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2017.11.22 17:14
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5
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2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
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Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
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