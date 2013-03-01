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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Волынь
Шахтер - Волынь: обзор матча 01 марта 2013
Шахтер
01.03.2013, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Волынь
9'
О. Шандрук (АГ)
12'
А. Кучер
53'
Д. Коста
90+2'
Эдуардо
51'
Э. Бикфалви
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Волынь
90'
+3
Желтая карточка
С. Литовченко
ГОЛ! 4:1!
Эдуардо
Пас отдал
Э. Соболь
90'
+2
78'
Замена
В. Прындета
️️️️
С. Пилипчук
73'
Замена
В. Шиков
️️️️
С. Изворану
Замена
А. Патрик
️️️️
Д. Коста
70'
66'
Желтая карточка
Д. Суботич
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Гай
63'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Р. Рац
62'
Желтая карточка
А. Кучер
59'
57'
Желтая карточка
В. Илиев
ГОЛ! 3:1!
Д. Коста
53'
51'
ГОЛ! 2:1!
Э. Бикфалви
38'
Желтая карточка
С. Изворану
36'
Замена
С. Литовченко
️️️️
М. Старцев
35'
Травма
М. Старцев
ГОЛ! 2:0!
А. Кучер
Пас отдал
Д. Коста
12'
Желтая карточка
Л. Адриано
10'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
О. Шандрук
Пас отдал
Р. Рац
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ОП
3
Томаш Хюбшман
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
15
Олег Шандрук
(К)
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
23
Александр Насонов
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
24
Силвиу Изворану
ОП
31
Душан Савич
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
10
Алан Патрик
АП
9
Эдуардо
ЦФ
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
57
Артем Щедрый
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
19
Гай
3
Хюбшман
22
Мхитарян
11
Коста
11
Тейшейра
4
Адриано
4-1-2-2-1
1
Старцев
23
Насонов
15
Шандрук
14
Илиев
11
Занев
24
Изворану
5
Лопес
5
Пилипчук
31
Савич
10
Бикфалви
31
Суботич
11
Коста
10
Патрик
10
Патрик
11
Коста
15
Рац
23
Соболь
23
Соболь
15
Рац
19
Гай
9
Эдуардо
9
Эдуардо
19
Гай
1
Старцев
16
Литовченко
16
Литовченко
1
Старцев
24
Изворану
4
Шиков
4
Шиков
24
Изворану
5
Пилипчук
18
Прындета
18
Прындета
5
Пилипчук
Остались в запасе
Шахтер
Волынь
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
57
Артем Щедрый
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Остались в запасе
57
Артем Щедрый
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Шахтер - Волынь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Футбол" 21:00 (прямая)
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