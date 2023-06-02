Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jonas Wendlinger - статистика

Алмере Сити
#1 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рид
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рид
1 : 2
02.06.2023
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
2 : 0
27.05.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
0 : 1
19.05.2023
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
1 : 1
12.05.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия Л
2 : 2
06.05.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рид
4 : 4
29.04.2023
Аустрия Л
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 1
22.04.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
1 : 1
14.04.2023
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рид
1 : 3
08.04.2023
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
1 : 0
01.04.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Рид
0 : 0
19.03.2023
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
1 : 2
12.03.2023
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рид
1 : 3
04.03.2023
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Зальцбург
2 : 0
26.02.2023
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Рид
1 : 1
18.02.2023
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рид
0 : 1
12.02.2023
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Тироль
2 : 0
12.11.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рид
2 : 2
05.11.2022
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
2 : 1
30.10.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия Л
0 : 0
23.10.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
1 : 0
15.10.2022
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 2
09.10.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рид
2 : 3
02.10.2022
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
3 : 0
18.09.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
0 : 3
10.09.2022
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
1 : 1
04.09.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
2 : 0
27.08.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия К
1 : 0
13.08.2022
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
1 : 1
06.08.2022
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рид
1 : 0
30.07.2022
Аустрия Л
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рапид
1 : 0
24.07.2022
Рид
Был в запасе
Главные новости
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
2
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
17
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
3
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
18
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+