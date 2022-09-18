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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Рид
Аустрия - Рид: обзор матча 18 сентября 2022
Аустрия
18.09.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Рид
27'
А. Грубер
47'
Д. Фиц
69'
Д. Келеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Рид
86'
Желтая карточка
Й. Вебербауэр
85'
Замена
A. Diawusie
️️️️
Ф. Помер
Замена
М. Мейсль
️️️️
М. Браунедер
79'
Замена
Х. Табакович
️️️️
М. Хускович
71'
Замена
Н. Доведан
️️️️
А. Юкич
71'
ГОЛ! 3:0!
Д. Келеш
69'
Замена
Д. Келеш
️️️️
А. Грубер
64'
62'
Желтая карточка
К. Моншейн
ГОЛ! 2:0!
Д. Фиц
47'
46'
Замена
O. Kragl
️️️️
С. Шабби
46'
Замена
Й. Вебербауэр
️️️️
Ю. Вайссмайер
ГОЛ! 1:0!
А. Грубер
Пас отдал
М. Фишер
27'
Желтая карточка
Л. Гальвао
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
36
Доминик Фиц
АП
29
Муарем Хускович
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
17
Филипп Помер
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
9
Харис Табакович
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
69
Oliver Kragl
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
2-3-3-2
1
Фрюхтль
5
Мюль
4
Мартинс
26
Ранфтль
23
Браунедер
3
Гальвао
30
Фишер
36
Фиц
77
Юкич
9
Грубер
29
Хускович
3-2-4
1
Радлингер
19
66
Унгар
4
Плавотич
6
Лакнер
4
Зигль
10
Вайссмайер
14
Моншейн
9
Шабби
17
Помер
23
Браунедер
40
Мейсль
40
Мейсль
23
Браунедер
9
Грубер
70
Келеш
70
Келеш
9
Грубер
29
Хускович
9
Табакович
9
Табакович
29
Хускович
77
Юкич
14
Доведан
14
Доведан
77
Юкич
10
Вайссмайер
23
Вебербауэр
23
Вебербауэр
10
Вайссмайер
9
Шабби
69
69
9
Шабби
Кронбергер
7
7
Кронбергер
17
Помер
24
24
17
Помер
Остались в запасе
Аустрия
Рид
99
Мирко Кос
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
1
Jonas Wendlinger
ВР
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Аустрия - Рид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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