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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - ЛАСК
Рид - ЛАСК: обзор матча 18 февраля 2023
Рид
18.02.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
45+1'
К. Ланг (П)
90'
К. Накамура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - ЛАСК
90'
ГОЛ! 1:1!
К. Накамура
Пас отдал
М. Усор
Желтая карточка
Ф. Помер
89'
Замена
С. Шабби
️️️️
D. Cosgun
89'
Замена
К. Микаэл
️️️️
Л. Микич
83'
Замена
К. Моншейн
️️️️
К. Ланг
77'
Желтая карточка
D. Cosgun
74'
69'
Желтая карточка
Ф. Цирайс
64'
Замена
И. Мустафа
️️️️
М. Любичич
64'
Замена
М. Усор
️️️️
Т. Гойгингер
Желтая карточка
Д. Унгар
53'
46'
Замена
П. Михорль
️️️️
М. Таловеров
46'
Замена
А. Кечкеш
️️️️
Р. Жуль
45'
+5
Желтая карточка
А. Шлагер
45'
+4
Желтая карточка
Т. Гойгингер
Желтая карточка
Р. Юришич
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Ланг
45'
+1
45'
Красная карточка
Ф. Лукенедер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
9
Лео Микич
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
30
Саша Хорват
АП
32
Роберт Жуль
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рид
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
34
Петер Михорль
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
29
Флориан Флеккер
ПВ
3-3-1-3
1
19
4
Плавотич
66
Унгар
22
Нутц
77
7
27
Ланг
21
Юришич
17
Помер
9
Микич
4-2-4
30
Шлагер
4
Цирайс
33
Лукенедер
40
Таловеров
30
Стойкович
30
Хорват
11
Накамура
27
Любичич
36
Гойгингер
19
Поцман
32
Жуль
9
Микич
12
Микаэл
12
Микаэл
9
Микич
27
Ланг
14
Моншейн
14
Моншейн
27
Ланг
7
9
Шабби
9
Шабби
7
32
Жуль
5
Кечкеш
5
Кечкеш
32
Жуль
40
Таловеров
34
Михорль
34
Михорль
40
Таловеров
27
Любичич
23
Мустафа
23
Мустафа
27
Любичич
36
Гойгингер
8
Усор
8
Усор
36
Гойгингер
Остались в запасе
Рид
ЛАСК
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Рид - ЛАСК
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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