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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Аустрия
Рид - Аустрия: обзор матча 04 марта 2023
Рид
04.03.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Аустрия
22'
С. Нутц
34'
Х. Табакович
56'
J. Turi (АГ)
82'
А. Грубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Аустрия
90'
+3
Замена
М. Мейсль
️️️️
М. Фишер
88'
Замена
Р. Вучич
️️️️
Х. Табакович
82'
ГОЛ! 1:3!
А. Грубер
Желтая карточка
Р. Юришич
79'
Желтая карточка
С. Шабби
75'
Замена
С. Шабби
️️️️
К. Ланг
71'
70'
Замена
А. Грубер
️️️️
Н. Доведан
70'
Замена
Д. Келеш
️️️️
М. Браунедер
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
А. Лутовац
66'
58'
Желтая карточка
М. Мартинс
Замена
К. Моншейн
️️️️
M. Gragger
57'
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
J. Turi
51'
Желтая карточка
Л. Мюль
Красная карточка
Д. Унгар
47'
46'
Замена
Д. Лейднер
️️️️
М. Польстер
34'
ГОЛ! 1:1!
Х. Табакович
Пас отдал
А. Юкич
ГОЛ! 1:0!
С. Нутц
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
17
Филипп Помер
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Рид
30
Рихард Штребингер
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
7
Ромео Вучич
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
3-2-2-3
1
19
4
Плавотич
66
Унгар
22
Нутц
77
27
Ланг
15
Лутовац
48
21
Юришич
17
Помер
3-2-3-2
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Мартинс
5
Мюль
26
Ранфтль
23
Браунедер
30
Фишер
77
Юкич
43
Польстер
14
Доведан
9
Табакович
15
Лутовац
7
Кронбергер
7
Кронбергер
15
Лутовац
48
14
Моншейн
14
Моншейн
48
27
Ланг
9
Шабби
9
Шабби
27
Ланг
43
Польстер
16
Лейднер
16
Лейднер
43
Польстер
30
Фишер
40
Мейсль
40
Мейсль
30
Фишер
23
Браунедер
70
Келеш
70
Келеш
23
Браунедер
9
Табакович
7
Вучич
7
Вучич
9
Табакович
14
Доведан
9
Грубер
9
Грубер
14
Доведан
Остались в запасе
Рид
Аустрия
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Рид - Аустрия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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