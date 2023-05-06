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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Рид
Аустрия Л - Рид: обзор матча 06 мая 2023
Аустрия Л
06.05.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 6 тур
2 : 2
Завершен
Рид
42'
Д. Груйчич
73'
Л. Фридрикас
50'
Т. Плавотич
90+6'
G. Junior Diomande
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Рид
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
G. Junior Diomande
Желтая карточка
Д. Ширль
90'
+1
Желтая карточка
Андерсон
84'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
Д. Тифенбах
82'
81'
Замена
M. Gragger
️️️️
Д. Унгар
80'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
D. Madritsch
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Я. Диаби
80'
Замена
Т. Бергер
️️️️
Д. Груйчич
80'
75'
Замена
М. Зигль
️️️️
М. Лакнер
ГОЛ! 2:1!
Л. Фридрикас
Пас отдал
Я. Диаби
73'
Замена
Т. Рейн
️️️️
Ф. Гмайнер
73'
Замена
Н. Мотика
️️️️
С. Сурданович
72'
50'
ГОЛ! 1:1!
Т. Плавотич
Пас отдал
К. Ланг
ГОЛ! 1:0!
Д. Груйчич
Пас отдал
Л. Фридрикас
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
19
Diego Madritsch
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Аустрия Л
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
9
Майкл Чеукуа
ЦП
35
Адриэл
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
3-2-2-2-1
27
Ширль
29
Груйчич
4
Югонет
31
Мак
28
Андерсон
7
Гмайнер
33
Тифенбах
23
Грабхер
77
Диаби
86
Сурданович
30
Фридрикас
2-3-2-3
1
Радлингер
4
Плавотич
66
Унгар
19
6
Лакнер
77
15
Лутовац
27
Ланг
21
Юришич
26
9
Шабби
29
Груйчич
4
Бергер
4
Бергер
29
Груйчич
77
Диаби
9
Чеукуа
9
Чеукуа
77
Диаби
7
Гмайнер
8
Рейн
8
Рейн
7
Гмайнер
33
Тифенбах
18
Тюркмен
18
Тюркмен
33
Тифенбах
86
Сурданович
20
Мотика
20
Мотика
86
Сурданович
6
Лакнер
4
Зигль
4
Зигль
6
Лакнер
19
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
19
66
Унгар
48
48
66
Унгар
Остались в запасе
Аустрия Л
Рид
35
Адриэл
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
35
Адриэл
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Аустрия Л - Рид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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2020.05.30 08:42
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
2017.01.25 02:13
8
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
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2016.01.25 20:37
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