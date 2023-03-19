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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Вольфсберг
Рид - Вольфсберг: обзор матча 19 марта 2023
Рид
19.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Вольфсберг
80'
Замена
Р. Шифферль
️️️️
K. Bukusu
71'
Желтая карточка
М. Малоне
Замена
J. Turi
️️️️
М. Лакнер
69'
Замена
D. Madritsch
️️️️
Л. Микич
69'
57'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Т. Рохер
Желтая карточка
Ф. Помер
36'
11'
Желтая карточка
А. Ясич
Замена
К. Ланг
️️️️
С. Нутц
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Лео Микич
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
70
Kevin Bukusu
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рид
30
Рихард Штребингер
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
19
Diego Madritsch
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
1-3-1-5
1
4
Плавотич
6
Лакнер
77
22
Нутц
15
Лутовац
14
Моншейн
48
21
Юришич
17
Помер
9
Микич
4-1-2-2
39
Бонманн
97
Ясич
15
Оэрман
70
12
Анзолин
18
Омич
18
Рохер
30
Тафернер
11
Малоне
9
Барибо
6
Лакнер
19
19
6
Лакнер
9
Микич
19
19
9
Микич
22
Нутц
27
Ланг
27
Ланг
22
Нутц
70
37
Шифферль
37
Шифферль
70
18
Рохер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
18
Рохер
Остались в запасе
Рид
Вольфсберг
30
Рихард Штребингер
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
14
Паскаль Мюллер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Рид - Вольфсберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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