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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Рид
Альтах - Рид: обзор матча 12 марта 2023
Альтах
12.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Рид
7'
М. Бере
34'
M. Gragger
76'
К. Моншейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Рид
Желтая карточка
А. Нухиу
90'
+2
Желтая карточка
Л. Ягер
85'
Замена
C. Bukta
️️️️
Н. Бишоф
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
К. Моншейн
Пас отдал
Р. Юришич
Замена
С. Айгнер
️️️️
М. Турнвальд
76'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Я. Юрчек
75'
71'
Замена
К. Моншейн
️️️️
К. Ланг
66'
Замена
J. Turi
️️️️
М. Лакнер
65'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
А. Лутовац
Замена
Х. Балич
️️️️
М. Лазетич
61'
Замена
S. Nelson
️️️️
Ш. Хаудум
61'
34'
ГОЛ! 1:1!
M. Gragger
Пас отдал
С. Нутц
ГОЛ! 1:0!
М. Бере
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
27
Ян Юрчек
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
17
Филипп Помер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
3
Simon Nelson
ЦЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Рид
30
Рихард Штребингер
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
3-1-2-4
99
Юнгдаль
17
Ягер
20
34
Турнвальд
4
Штраус
27
Хаудум
8
Бере
27
Юрчек
27
Бишоф
9
Нухиу
8
Лазетич
1-3-2-4
1
4
Плавотич
6
Лакнер
12
Микаэл
22
Нутц
15
Лутовац
27
Ланг
48
21
Юришич
9
Микич
17
Помер
27
Хаудум
3
3
27
Хаудум
34
Турнвальд
19
Айгнер
19
Айгнер
34
Турнвальд
27
Юрчек
22
22
27
Юрчек
27
Бишоф
33
33
27
Бишоф
8
Лазетич
18
Балич
18
Балич
8
Лазетич
6
Лакнер
19
19
6
Лакнер
15
Лутовац
7
Кронбергер
7
Кронбергер
15
Лутовац
27
Ланг
14
Моншейн
14
Моншейн
27
Ланг
Остались в запасе
Альтах
Рид
16
Tino Casali
ВР
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Альтах - Рид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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