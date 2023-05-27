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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Рид
Хартберг - Рид: обзор матча 27 мая 2023
Хартберг
27.05.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 9 тур
2 : 0
Завершен
Рид
66'
Р. Провиденсе
76'
Д. Авдияй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Рид
Замена
F. Faist
️️️️
R. Sallinger
89'
87'
Желтая карточка
К. Ланг
ГОЛ! 2:0!
Д. Авдияй
Пас отдал
Р. Провиденсе
76'
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Пфайфер
68'
67'
Замена
N. Stosic
️️️️
J. Turi
67'
Замена
К. Моншейн
️️️️
G. Junior Diomande
67'
Замена
С. Шабби
️️️️
Л. Микич
ГОЛ! 1:0!
Р. Провиденсе
Пас отдал
Д. Авдияй
66'
62'
Желтая карточка
D. Madritsch
56'
Замена
А. Лутовац
️️️️
M. Gragger
Замена
M. Gollner
️️️️
M. Steinwender
46'
Замена
Д. Тадич
️️️️
M. Schantl
46'
Желтая карточка
Р. Провиденсе
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
17
Филипп Помер
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
19
Diego Madritsch
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
9
Лео Микич
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Матия Хорват
ОП
17
Mario Kröpfl
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
21
Tizian-Valentino Scharmer
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
4-3-2-1
1
15
6
Зоннляйтнер
16
Пфайфер
23
Кайнц
28
Хайль
18
Сангаре
22
8
Фадингер
28
Фризер
15
Провиденсе
2-4-2-2
1
Радлингер
19
66
Унгар
6
Лакнер
45
19
4
Зигль
27
Ланг
17
Помер
48
9
Микич
1
21
21
1
15
4
4
15
22
24
Тадич
24
Тадич
22
16
Пфайфер
17
Диаките
17
Диаките
16
Пфайфер
48
15
Лутовац
15
Лутовац
48
45
14
Моншейн
14
Моншейн
45
19
37
37
19
9
Микич
9
Шабби
9
Шабби
9
Микич
Остались в запасе
Хартберг
Рид
11
Матия Хорват
ОП
17
Mario Kröpfl
ЦП
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Маркус Шопп
1
Jonas Wendlinger
ВР
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
21
Tizian-Valentino Scharmer
ЦП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
11
Матия Хорват
ОП
17
Mario Kröpfl
ЦП
10
Донис Авдияй
ЛВ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
21
Tizian-Valentino Scharmer
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Хартберг - Рид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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