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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Рид
Вольфсберг - Рид: обзор матча 09 октября 2022
Вольфсберг
09.10.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Рид
90+1'
M. Gragger (АГ)
17'
Л. Микич
33'
Т. Плавотич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Рид
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
M. Gragger
90'
+1
82'
Желтая карточка
С. Радлингер
82'
Замена
D. Cosgun
️️️️
Л. Микич
76'
Замена
M. Gragger
️️️️
К. Микаэл
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
К. Кершбаумер
75'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
74'
Замена
Н. Вергос
️️️️
С. Пизингер
74'
Замена
М. Новак
️️️️
А. Ясич
63'
Замена
А. Боакье
️️️️
М. Анзолин
46'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Барибо
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
Т. Плавотич
Пас отдал
С. Нутц
29'
Желтая карточка
Ю. Вайссмайер
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Микич
Пас отдал
Ю. Вайссмайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
11
Маурице Малоне
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
19
Julian Turi
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Вольфсберг
27
Михаэль Новак
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
18
Торстен Рохер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Лука Кронбергер
ЛВ
69
Oliver Kragl
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
48
Matthias Gragger
ЦФ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
4-2-1-2
7
Кершбаумер
12
Анзолин
37
Шифферль
22
Баумгартнер
97
Ясич
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
8
Балло
9
Барибо
11
Малоне
3-3-4
1
Радлингер
4
Плавотич
19
66
Унгар
12
Микаэл
77
22
Нутц
14
Моншейн
9
Микич
17
Помер
10
Вайссмайер
97
Ясич
27
Новак
27
Новак
97
Ясич
9
Барибо
18
Рохер
18
Рохер
9
Барибо
12
Анзолин
20
Боакье
20
Боакье
12
Анзолин
8
Пизингер
9
Вергос
9
Вергос
8
Пизингер
7
Кершбаумер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
7
Кершбаумер
9
Микич
7
7
9
Микич
12
Микаэл
48
48
12
Микаэл
Остались в запасе
Вольфсберг
Рид
18
Эрвин Омич
ОП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Jonas Wendlinger
ВР
69
Oliver Kragl
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
18
Эрвин Омич
ОП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
69
Oliver Kragl
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Вольфсберг - Рид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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