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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Аустрия Л
Рид - Аустрия Л: обзор матча 30 июля 2022
Рид
30.07.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Аустрия Л
20'
Ю. Вайссмайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Аустрия Л
Замена
Й. Вебербауэр
️️️️
Ю. Вайссмайер
86'
80'
Замена
J. Stefanon
️️️️
М. Чеукуа
80'
Замена
Д. Груйчич
️️️️
Х. Генуш
79'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Андерсон
71'
Желтая карточка
П. Грабхер
Замена
D. Cosgun
️️️️
Л. Микич
63'
57'
Замена
Л. Фридрикас
️️️️
Ч. Тюркмен
ГОЛ! 1:0!
Ю. Вайссмайер
Пас отдал
Т. Плавотич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
66
Давид Унгар
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
21
Хаким Генуш
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
86
Стефано Сурданович
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
7
Denizcan Cosgun
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Аустрия Л
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
21
Jan Stefanon
ЦФ
2-4-4
1
Радлингер
66
Унгар
4
Плавотич
6
Лакнер
4
Зигль
22
Нутц
77
9
Микич
10
Вайссмайер
17
Помер
14
Моншейн
4-4-1-1
27
Ширль
28
Андерсон
4
Югонет
21
Генуш
31
Мак
18
Тюркмен
9
Чеукуа
86
Сурданович
23
Грабхер
70
Силва Тейшейра
18
Шмид
10
Вайссмайер
23
Вебербауэр
23
Вебербауэр
10
Вайссмайер
9
Микич
7
7
9
Микич
21
Генуш
29
Груйчич
29
Груйчич
21
Генуш
28
Андерсон
7
Гмайнер
7
Гмайнер
28
Андерсон
18
Тюркмен
30
Фридрикас
30
Фридрикас
18
Тюркмен
9
Чеукуа
21
21
9
Чеукуа
Остались в запасе
Рид
Аустрия Л
1
Jonas Wendlinger
ВР
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Остались в запасе
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Рид - Аустрия Л
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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2020.05.30 08:42
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
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8
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