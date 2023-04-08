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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Хартберг
Рид - Хартберг: обзор матча 08 апреля 2023
Рид
08.04.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
Хартберг
72'
M. Gragger
19'
Д. Авдияй
63'
Ю. Хайль
83'
Д. Прокоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Хартберг
Вторая желтая
Л. Кронбергер
90'
+4
Желтая карточка
Л. Кронбергер
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
У. Диаките
90'
Замена
М. Карамарко
️️️️
Т. Кайнц
Желтая карточка
М. Лакнер
89'
89'
Желтая карточка
Т. Роттер
88'
Желтая карточка
Д. Прокоп
83'
ГОЛ! 1:3!
Д. Прокоп
Пас отдал
Д. Фризер
80'
Желтая карточка
Р. Кривак
77'
Желтая карточка
М. Пфайфер
ГОЛ! 1:2!
M. Gragger
72'
Замена
С. Шабби
️️️️
А. Лутовац
71'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
D. Madritsch
67'
66'
Замена
Р. Кривак
️️️️
Р. Провиденсе
63'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Хайль
Пас отдал
Р. Провиденсе
55'
Замена
Д. Прокоп
️️️️
Д. Авдияй
Замена
M. Gragger
️️️️
Д. Унгар
46'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
Р. Юришич
46'
27'
Желтая карточка
Д. Фризер
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Авдияй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
66
Давид Унгар
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
19
Diego Madritsch
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
21
Роко Юришич
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
16
Мануэль Пфайфер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
17
Усман Диаките
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
10
Доминик Прокоп
ЦП
17
Mario Kröpfl
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
2-3-1-4
1
Радлингер
66
Унгар
4
Плавотич
6
Лакнер
77
19
15
Лутовац
21
Юришич
14
Моншейн
17
Помер
9
Микич
4-2-2-2
1
23
Кайнц
16
Пфайфер
6
Зоннляйтнер
31
Роттер
18
Сангаре
28
Хайль
28
Фризер
10
Авдияй
15
Провиденсе
17
Диаките
19
7
Кронбергер
7
Кронбергер
19
66
Унгар
48
48
66
Унгар
21
Юришич
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
21
Юришич
15
Лутовац
9
Шабби
9
Шабби
15
Лутовац
23
Кайнц
4
Карамарко
4
Карамарко
23
Кайнц
10
Авдияй
10
Прокоп
10
Прокоп
10
Авдияй
15
Провиденсе
39
Кривак
39
Кривак
15
Провиденсе
Остались в запасе
Рид
Хартберг
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
21
Florian Faist
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Рид - Хартберг
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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