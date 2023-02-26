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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Рид
Зальцбург - Рид: обзор матча 26 февраля 2023
Зальцбург
26.02.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Рид
19'
Н. Капалдо
88'
С. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Рид
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Дедич
90'
ГОЛ! 2:0!
С. Койта
Пас отдал
Л. Гурна
88'
86'
Желтая карточка
К. Микаэл
Замена
С. Койта
️️️️
Н. Окафор
75'
Замена
А. Форсон
️️️️
Н. Капалдо
75'
73'
Замена
С. Шабби
️️️️
К. Ланг
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
64'
Замена
М. Кьергор
️️️️
О. Глух
64'
Желтая карточка
С. Павлович
63'
60'
Замена
К. Микаэл
️️️️
А. Лутовац
ГОЛ! 1:0!
Н. Капалдо
Пас отдал
Н. Окафор
19'
2'
Желтая карточка
Р. Юришич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
10
Оскар Глух
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
19
Julian Turi
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
17
Филипп Помер
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Мауриц Кьергор
АП
17
Аманква Форсон
АП
20
Секу Койта
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Рид
30
Рихард Штребингер
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ПЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Кен
37
Дедич
31
Павлович
28
Соле
17
Ульмер
29
Гурна
24
Капалдо
13
Зайвальд
10
Глух
20
Адаму
19
Окафор
3-2-2-3
1
19
4
Плавотич
66
Унгар
22
Нутц
77
15
Лутовац
27
Ланг
9
Микич
21
Юришич
17
Помер
37
Дедич
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
37
Дедич
10
Глух
14
Кьергор
14
Кьергор
10
Глух
24
Капалдо
17
Форсон
17
Форсон
24
Капалдо
19
Окафор
20
Койта
20
Койта
19
Окафор
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
15
Лутовац
12
Микаэл
12
Микаэл
15
Лутовац
27
Ланг
9
Шабби
9
Шабби
27
Ланг
Остались в запасе
Зальцбург
Рид
1
Адам Стейскал
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ПЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ПЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Зальцбург - Рид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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