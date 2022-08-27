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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Рид
Хартберг - Рид: обзор матча 27 августа 2022
Хартберг
27.08.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Рид
62'
Э. Альмог
90+1'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Рид
ГОЛ! 2:0!
Д. Тадич
90'
+1
Замена
M. Kröpfl
️️️️
Л. Фадингер
87'
86'
Желтая карточка
М. Лакнер
85'
Замена
G. Junior Diomande
️️️️
К. Моншейн
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Пейнтсил
77'
Замена
P. Sturm
️️️️
Э. Альмог
77'
73'
Замена
D. Cosgun
️️️️
С. Нутц
Желтая карточка
П. Фаркаш
70'
68'
Вторая желтая
Т. Плавотич
66'
Замена
Л. Микич
️️️️
Ю. Вайссмайер
ГОЛ! 1:0!
Э. Альмог
Пас отдал
П. Фаркаш
62'
Замена
T. Kofler
️️️️
К. Клем
54'
24'
Желтая карточка
Т. Плавотич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
11
Матия Хорват
ОП
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
9
Окан Айдын
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
17
Филипп Помер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
7
Denizcan Cosgun
ЦП
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
9
Лео Микич
ЦФ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
4-1-2-1-2
1
14
Клем
6
Зоннляйтнер
23
Кайнц
29
Фаркаш
11
Хорват
8
Фадингер
28
Хайль
30
Пейнтсил
29
Альмог
9
Айдын
3-4-3
1
Радлингер
23
Вебербауэр
4
Плавотич
66
Унгар
4
Зигль
77
6
Лакнер
22
Нутц
10
Вайссмайер
14
Моншейн
17
Помер
14
Клем
27
27
14
Клем
8
Фадингер
17
17
8
Фадингер
29
Альмог
18
18
29
Альмог
30
Пейнтсил
24
Тадич
24
Тадич
30
Пейнтсил
22
Нутц
7
7
22
Нутц
14
Моншейн
45
45
14
Моншейн
10
Вайссмайер
9
Микич
9
Микич
10
Вайссмайер
Остались в запасе
Хартберг
Рид
21
Florian Faist
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
1
Jonas Wendlinger
ВР
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Хартберг - Рид
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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