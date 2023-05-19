Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Альтах
Рид - Альтах: обзор матча 19 мая 2023
Рид
19.05.2023, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
0 : 1
Завершен
Альтах
83'
Д. Унгар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Альтах
88'
Замена
С. Айгнер
️️️️
Н. Бишоф
83'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Унгар
76'
Желтая карточка
A. Abdijanović
76'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
C. Bukta
Замена
N. Stosic
️️️️
D. Madritsch
61'
Замена
К. Моншейн
️️️️
С. Шабби
61'
Желтая карточка
С. Радлингер
57'
38'
Желтая карточка
Х. Балич
Замена
M. Gragger
️️️️
Т. Плавотич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
77
Michael Martin
ЦП
19
Diego Madritsch
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
21
Tizian-Valentino Scharmer
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Альтах
99
Андреас Юнгдаль
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
27
Ян Юрчек
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
2-3-2-3
1
Радлингер
4
Плавотич
66
Унгар
77
19
4
Зигль
27
Ланг
15
Лутовац
26
17
Помер
9
Шабби
4-1-1-4
16
5
Ндиайе
20
17
Ягер
5
Гугганиг
4
Штраус
27
Хаудум
27
Бишоф
22
33
18
Балич
9
Шабби
14
Моншейн
14
Моншейн
9
Шабби
19
37
37
19
4
Плавотич
48
48
4
Плавотич
27
Бишоф
19
Айгнер
19
Айгнер
27
Бишоф
33
27
Юрчек
27
Юрчек
33
Остались в запасе
Рид
Альтах
1
Jonas Wendlinger
ВР
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
21
Tizian-Valentino Scharmer
ЦП
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
99
Андреас Юнгдаль
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
21
Tizian-Valentino Scharmer
ЦП
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Рид - Альтах
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
Новости команд
Все
Рид
Альтах
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+