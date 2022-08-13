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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Рид
Аустрия К - Рид: обзор матча 13 августа 2022
Аустрия К
13.08.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Рид
73'
Й. Арвейлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Рид
90'
+3
Желтая карточка
С. Нутц
Замена
Н. Джорич
️️️️
Э. Ирвинг
87'
86'
Замена
Й. Вебербауэр
️️️️
D. Cosgun
Желтая карточка
К. Цветко
77'
75'
Желтая карточка
Д. Унгар
ГОЛ! 1:0!
Й. Арвейлер
Пас отдал
Р. Бенателли
73'
Замена
С. Карвейна
️️️️
К. Гезос
66'
Замена
Р. Бенателли
️️️️
Ф. Ридер
66'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
К. Верницниг
66'
Пенальти не реализован!
Н. Виммер
57'
56'
Вторая желтая
М. Лакнер
47'
Желтая карточка
М. Лакнер
Желтая карточка
К. Гезос
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
66
Давид Унгар
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
7
Denizcan Cosgun
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
17
Филипп Помер
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
4-3-1-2
13
Менцель
6
Морейра
37
Виммер
8
Гезос
31
Марер
24
Верницниг
44
Штрауди
24
Цветко
33
Ридер
32
Пинк
18
Ирвинг
2-5-3
1
Радлингер
66
Унгар
4
Плавотич
22
Нутц
4
Зигль
77
6
Лакнер
7
14
Моншейн
10
Вайссмайер
17
Помер
18
Ирвинг
4
Джорич
4
Джорич
18
Ирвинг
33
Ридер
11
Бенателли
11
Бенателли
33
Ридер
8
Гезос
30
Карвейна
30
Карвейна
8
Гезос
24
Верницниг
9
Арвейлер
9
Арвейлер
24
Верницниг
7
23
Вебербауэр
23
Вебербауэр
7
Остались в запасе
Аустрия К
Рид
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
1
Jonas Wendlinger
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Аустрия К - Рид
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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